Auci, Lodoli e Albinati, tornano gli scrittori di «Presente Prossimo»

Tutto pronto per la nuova edizione del festival letterario Presente Prossimo, organizzato dal Sistema Bibliotecario della Val Seriana. Dal 16 novembre al 24 gennaio 2025 sono in programma otto appuntamenti con altrettanti grandi scrittori contemporanei noti nel panorama nazionale e internazionale.

Un viaggio nella letteratura con gli autori

Durante gli incontri si affronteranno con i protagonisti argomenti diversi: un viaggio tra le pagine di narrativa e quelle di saggistica, per ragionare direttamente insieme agli autori su tematiche che caratterizzano la società di oggi. Ma anche per ragionare sul futuro, per leggere attraverso gli sguardi degli scrittori situazioni, pensieri, emozioni, cambiamenti.

A Presente Prossimo anche Workshop formativi

Presente Prossimo ha pensato quest’anno ad un coinvolgimento attivo del pubblico proponendo due originali workshop formativi: il primo, a cura di Storie Officinali, si svolgerà in tre incontri e sarà incentrato sulla cura che i libri possono rappresentare in diversi momenti della nostra vita; il secondo laboratorio prevede due incontri durante i quali verranno svelati tutti i segreti per realizzare un podcast efficace.

I workshop di Presente Prossimo si terranno sabato 16, 23 e 30 novembre, dalle 14 alle 17, alla biblioteca di Nembro. Il laboratorio su come realizzare un podcast efficace si svolgerà in due mattinate, il 23 e il 30 novembre dalle 9.30 alle 12.30, alla biblioteca centro culturale Gritti di Ranica. Per partecipare ai workshop è necessario iscriversi. Per informazioni https://presenteprossimo.it/.

Il programma di Presente Prossimo

La rassegna si aprirà con Edoardo Albinati, autore, tra i suoi numerosi libri, de «La scuola cattolica», vincitore del Premio Strega nel 2016. Sabato 16 novembre, alle 18, sarà ospite a all’Auditorium «Benvenuto e Mario Cuminetti» di Albino.

Edoardo Albinati a Presente Prossimo per l'incontro di apertura ad Albino il 16 novembre

Il secondo appuntamento sarà sabato 23 novembre alle 18 al centro culturale «Roberto Gritti» a Ranica con Cristina Battocletti. Il suo ultimo romanzo, Epigenetica, è considerato uno dei migliori libri del 2023 ed è stato il vincitore del premio Merano Europa ’24, Premio Flaiano 2024 e del Premio Dolores Prato 2024.

Sabato 30 novembre alle 18, al centro culturale «Giovanni Testori» - ex convento di Vertova - la protagonista della serata sarà Stefania Auci con la sua saga sulla famiglia Florio, che ha magistralmente raccontato ne «I leoni di Sicilia» e «L’inverno dei leoni».

Si proseguirà venerdì 6 dicembre alle 20.30, alla sala consiliare del municipio di Alzano Lombardo, con Marco Lodoli e il suo ultimo romanzo «Tanto poco», la storia di una bidella e un professore, due esistenze parallele che forse non s’incroceranno mai, o forse si toccheranno per una notte soltanto.

Marco Lodoli sarà a Alzano il 6 dicembre

Sabato 11 dicembre, alle 18, Franco Faggiani, giornalista, fotografo e scrittore, è atteso a Rovetta, nella sala Civica di piazza Ferrari. Con il suo «L’inventario delle nuvole», lo scrittore ha vinto il Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo 2023, il Premio Gambrinus Mazzotti 2023 e il Premio Selezione Bancarella 2024.

Venerdì 17 gennaio alle 20.30, nella Sala delle Carrozze della Biblioteca Popolare di Villa di Serio, arriverà Raffaella Romagnolo con il suo ultimo libro «Aggiustare l’universo», finalista dell’ultimo Premio Strega. Un romanzo che si svolge nel primissimo dopoguerra e vede protagoniste la maestra Gilla e una bambina, sua allieva di quinta elementare, rimasta orfana perché appartenente ad una famiglia ebrea.

Raffaella Romagnolo a Villa di Serio il 17 gennaio

Sabato 18 gennaio alle 18, all’auditorium comunale di Clusone l’ospite di Presente Prossimo sarà Daniele Mencarelli che presenterà il suo ultimo romanzo «Brucia l’origine». La storia vede come protagonista il designer emergente Gabriele Bilancini che, dopo anni trascorsi a Milano, torna al Tuscolano, suo quartiere d’origine, che vede con occhi nuovi.