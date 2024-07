Autostrada A4, chiusure notturne dei caselli di Trezzo e Cavenago

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire l’attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza verranno adottati i seguenti provvedimenti:

- dalle 21 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 luglio, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire a Cavenago per chi proviene da Milano e Capriate per chi proviene da Brescia;

- dalle 21 di martedì 16 alle 5 di mercoledì 17 luglio, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire ad Agrate per chi proviene da Milano e a Trezzo per chi proviene da Brescia.

Chiuso anche il tratto Cormano- Monza

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori connessi all’ampliamento alla quarta corsia dinamica, dalle 21 di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Bergamo

L’area di servizio «Lambro sud», sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20 alle 5.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, seguire le indicazioni per A4 lungo la Tangenziale nord e rientrare in A4 alla stazione di Monza;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino.

Le aree di servizio «Lambro nord» e «Novate nord», saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario dalle 20- alle 5.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, seguire le indicazioni per A4/Torino lungo la Tangenziale nord e immettersi poi in A4 in direzione Torino.