Baleno Festival: 5 giorni di festa al parco della Malpensata a Bergamo

A Tantemani un altro anno è passato, un anno in cui i partecipanti ai laboratori del progetto della Cooperativa sociale Patronato San Vincenzo hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco in attività creative di vario tipo, incontrare realtà del territorio, collaborare con altri progetti sociali, coltivare connessioni e relazioni.

Ma non solo, nel corso dell’ultimo anno c’è stato un cambiamento importante per Tantemani, ovvero il trasferimento della sede operativa presso gli spazi del Patronato San Vincenzo e quindi un ritorno anche ad abitare e attraversare quotidianamente il quartiere Malpensata. Per questo è ancora più significativo che la settima edizione di Baleno Festival abbia luogo nel parco Ermanno Olmi di Bergamo, un luogo che più che mai gli e le utenti del Laboratorio vivono e conoscono.

La formula del festival

La formula del festival è la consueta: 5 giornate di attività dal 4 all’8 giugno, di cui le prime due di pre-festival riservate a gruppi organizzati che lavorano con la fragilità a cui sono dedicati laboratori creativi, quelle del fine settimana invece, dal 6 all’8 giugno, aperte a tutta la popolazione con mostre, laboratori d’artista, spazi creativi, il mercatino di UAU il festival con le sue attività collaterali, performance di live painting, concerti, proiezione di film all’aperto e molto altro.

Baleno non è solo un festival culturale, è un progetto dalla forte vocazione sociale, che propone attività creative e artistiche e iniziative culturali. Anche quest’anno viene portata avanti la scelta organizzativa intrapresa con l’edizione passata, ovvero quella di un cambio di passo nelle attività proposte durante il festival: una maggiore centralità delle attività laboratoriali e artistiche durante le giornate, con un investimento maggiore, e attività serali di qualità ma più intime, privilegiandone l’accessibilità e la prossimità, in linea con l’anima del progetto Tantemani che fa della creatività il linguaggio d’eccellenza di relazione e dell’inclusione la sua parola d’ordine.

Susanna Alberti, illustratrice e ceramista ospite del Baleno Festival

(Foto di Roberto Vitali)

I laboratori d’artista

La locandina del baleno Festival dal 4 all’8 giugno al parco della Malpensata a Bergamo

(Foto di Roberto Vitali) E così il festival propone laboratori d’artista con Geometric Bang, Pilar Grau Orts, Susanna Alberti, Luca Font; due spazi creativi curati da Laboratorio Tantemani e da Fantabosco, collettivo di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera, con Italo Chiodi; una mostra cittadina dei poster di Mypostersucks in collaborazione con UAU il festival e la performance di live painting di Geometric Bang, i djset di DJ Jacco e di SMIYYA & LAADA by ONO COLLECTIVE, i concerti di Fusaifusa e Bag Ladies, la proiezione del film «La mia vita da zucchina» di Claude Barras, ma anche l’immancabile market dedicato all’illustrazione e alle cose belle a cura di UAU il festival, un laboratorio teatrale dedicato ai genitori degli e delle utenti di Tantemani a cura di Silvia Briozzo, uno swap party per uno scambio di vestiti all’insegna della sostenibilità e del riuso con Oltre Spazio Aperto e Solidale e Fridays For Future Bergamo, il pattinaggio su pattini a rotelle con Time4.2, la presentazione del nuovo numero della rivista Propagazioni con annesso un laboratorio curato da Francesca Pelliccioli, la presenza per le 3 giornate del fine settimana della Biblioteca Vivente progetto di orientamento narrativo di Bergamo Informagiovani.

I laboratori d’artista sono a partecipazione gratuita ma a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria sul sito tantemani.it/baleno. mentre tutte le altre iniziative sono ad accesso libero.

Il gruppo Fusai Fusa che suonerà al BAleno Festival

(Foto di Roberto Vitali)

Il programma completo del Festival

Mercoledì 4 – prefestival

alle 15 – Laboratorio artistico per gli e le utenti della Fondazione Angelo Custode

Giovedì 5 – prefestival

alle 15 – Laboratorio artistico per gli e le utenti della comunità Perani – cooperativa Chimera

Venerdì 6 giugno

dalle 15 alle 24 – Area market d’illustrazione e cose belle a cura di UAU il festival

alle 15 – Laboratorio per gli e le utenti dello SFA Officine di Merlino di Treviolo

alle 18 – Open festival: presentazione mostra MyPosterSucks

Mostra cittadina a cura di UAU il festival e Baleno Festival 2025. Dal 4 giugno 20 poster di Gianluca Cannizzo coloreranno via Mozart a Bergamo.

alle 19 – DJ set Jungle Jacco (aperitivo nel verde). Evento ad accesso libero.

alle 21.30 – Concerto Fusaifusa + live painting Geometric Bang. Evento ad accesso libero.

Area food: dalle 18 alle 22 con Pit’sa e Agripiccola

Sabato 7 giugno

alle 10 – 13 e 14 – 18 – Storie cucite al vento, laboratorio creativo per adulti (Geometric Bang + Museo TAM). Iscrizione obbligatoria: max 8 partecipanti

alle 15 – 24 – Area market

dalle 15 – Rivista Propagazioni: banchetto e lotteria

Incrocio Quarenghi: vendita libri e articoli Tantemani

Semi di meraviglia (kids 4+ – accesso libero)

Mani in collage, Fruttalibri!, Inchiostro d’autore (per tuttə – accesso libero)

alle 16 – 18 – Laboratorio teatrale (genitori utenti Tantemani – su invito)

alle 18.30 – Presentazione rivista L’Integrale con degustazione pane

alle 19 – DJ set Smiyya & Laada (Ono Collective)

alle 21.30 – Concerto live Bag.Ladies

alle 22.30 – DJ set Smiyya & Laada

Area food: dalle 18 alle 22 con Pit’sa e Vite in libertà

Domenica 8 giugno

dalle 10 alle 19 – Ci bastan poche briciole, workshop per adulti. Prenotazione obbligatoria presso UAU il festival

alle 11 – 19 – Area market

dalle 15 – Propagazioni: presentazione nuovo numero

Incrocio Quarenghi: vendita articoli Tantemani

dalle 15 alle 18 – Pattinaggio in linea (bambini 4–13 anni) – a cura di Time 4.2 e 2Skate Arena

dalle 15.30 alle 17.30 – Laboratori:

- Semi di meraviglia, Mani in collage, Fruttalibri!, Inchiostro d’autore (accesso libero)

alle 16 – Swap party – con Fridays For Future + Oltre

dalle 16.30 alle 17.30 – Personale e collettivo – laboratorio e installazione (iscrizione via mail: [email protected])

alle 17.30 – Presentazione Bollettino #3 a cura di Propagazioni