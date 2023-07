Barbie e Tom Cruise impazzano, ma al cinema arrivano due film made in Italy

Il primo è diretto da Tiziano Russo e racconta la storia di Elsa, 17 anni e affetta da leucemia. La giovane parte per un viaggio alla ricerca di un possibile donatore di midollo: il padre che non ha mai incontrato. Al suo fianco per tutta l’avventura c’è Edo, un coetaneo conosciuto in ospedale. I due protagonisti sono interpretati dalla giovane attrice Carolina Sala e da Rocco Fasano, noto soprattutto per il ruolo di Niccolò Fares in «Skam Italia». La pellicola presenta il patrocinio dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

«Hai mai avuto paura?», diretto da Ambra Principato, è invece un film drammatico con sfumature horror e fantasy. Ambientato in un borgo rurale dell’Italia di inizio Ottocento, questa pellicola combina storie familiari, leggende popolari sui licantropi e atmosfere molto cupe, nonché alcuni riferimenti letterari: la sceneggiatura è liberamente ispirata al romanzo di Michele Mari «Io venia pien d’angoscia a rimirarti», che racconta la fascinazione di Leopardi per la luna (in questo caso, quella piena...). Nel cast Justin Korovkin, Lorenzo Ferrante ed Elisa Pierdominici.

Per quanto riguarda i grandi film americani, «Barbie» sta ottenendo risultati eccezionali in sala, avendo incassato più di 12 milioni di euro in Italia in una sola settimana; sono poi ancora disponibili sia «Mission: Impossible 7» e «Indiana Jones e i Quadranti del Destino».

Dal 27 luglio al 2 agosto le sale italiane ospitano anche la proiezione de «Il castello nel cielo» di Hayao Miyazaki.

Il castello nel cielo

Il colonnello Muska veleggia spedito sulla sua aeronave alla volta dell’isola di Tedis. A bordo c’è la dolce Sheeta, che è stata rapita per via del prezioso pendaglio che porta al collo, un amuleto capace di contrastare la forza di gravità e rintracciare la strada per una terra ricca di tesori e poteri sovraumani. Dei pirati, però, puntano la nave per assalirla, mirando anch’essi all’amuleto della giovane ragazza. A portarla in salvo dalle grinfie di uomini cattivi e arrivisti, ci penserà Pazu, un giovane minatore che con il suo amore rapirà, una volta per tutte, Sheena...

Hai mai avuto paura?