Beltrami, un’endoscopia per decifrare gli antichi rotoli di corteccia di betulla -Video

Nuove analisi per decifrare due rotoli di corteccia di betulla dell’ esploratore bergamasco Costantino Beltrami , che scoprì le fonti del fiume americano Mississippi . I reperti sono finiti sul «tavolo operatorio» dell’ ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo per analizzare l’interno dei carteggi con un endoscopio ad alta definizione, in modo non invasivo, senza dover srotolare i fragili rotoli, scongiurando eventuali danni.