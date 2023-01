«Bergamo-Brescia» si festeggia anche così: domenica musei di Città Alta gratis. «Cappuccetto rosso» al Donizetti

La manifestazione. Il 22 gennaio i musei di Città Alta saranno aperti e a ingresso gratuito per tutta la giornata: il Museo delle Storie (il Campanone e il Museo del Cinquecento, il Museo della fotografia, il Museo Donizettiano, la Rocca), il Museo di Scienze naturali Caffi, il Museo della Cattedrale saranno «a porte aperte» per tutta la giornata, con attività speciali pensate per le famiglie.