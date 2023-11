«Bergamo d’improvviso», il documentario su BergamoTv

Dopo la prima assoluta sul canale Nove, lo scorso marzo, la pellicola torna ora sul piccolo schermo per raccontare un viaggio speciale. «Il film approda a Bergamo Tv come esito finale e altamente significativo di un percorso che l’ha visto protagonista sul Nove di Warner Discovery e sulla piattaforma internazionale Discovery Plus» hanno affermato Nicola Salvi ed Elisabetta Sola, produttori di Officina della Comunicazione. Aggiungendo: «Il film ritorna alle origini e viene dedicato in primis alla gente del suo territorio, per chiudere in bellezza il suo percorso in prossimità della chiusura di questo anno della cultura».

Con Vava77 alla scoperta delle bellezze di Bergamo

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai main sponsor. Nelle parole di Fabio Bosatelli, presidente di Gewiss, «si è trattato di una bella avventura produttiva e di una sfida, raccontare il nostro territorio ad un pubblico allargato. In fondo è quello che ci succede ogni giorno nella nostra attività imprenditoriale, esportando in tutto il mondo non solo prodotti, ma anche valori di un territorio». E ancora: «Due realtà come Gewiss e Chorus Life Bergamo non potevano esimersi dal celebrare questo anno dedicato alla cultura. E scegliere di farlo attraverso un film lo ritengo una modalità assolutamente contemporanea». Protagonista del docufilm – oltre a Bergamo – è Daniele Vavassori, in arte Vava77, cantante e doppiatore noto per le sue parodie in dialetto. Lui ad accompagnare gli spettatori in questo lungo girovagare, a tratti onirico, in luoghi rappresentativi della città: Porta Nuova, Città Alta, le Mura, il Teatro Sociale...