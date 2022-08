Bergamo e Milano come Londra: quando la guida era a sinistra

Guida a destra o guida a sinistra? Politicamente parlando, la risposta lo diranno le urne di fine settembre. Ma ci fu un tempo in cui la guida – in senso strettamente automobilistico – era tutta a sinistra . E non per spirito di emulazione dell’abitudine britannica. È una storia antica quella della guida a destra o a sinistra. E al tempo stesso moderna. Basti pensare che chiunque decida di noleggiare un’auto in Inghilterra o in Irlanda, ma anche a Cipro o Malta (sono una dozzina i Paesi con la guida a sinistra) non lo fa a cuor leggero. Come sorpassare? Come imboccare le rotonde? Come cambiare la marce visto che chi conduce siede sul lato destro?