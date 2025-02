Bergamo film meeting: nove giorni e 160 film - Il programma

In nove giorni, con 160 film tra corti e lungometraggi, Bergamo Film Meeting sarà il crocevia del cinema internazionale, proponendo ospiti, incontri, eventi speciali, webinar, masterclass, percorsi di visione per le scuole e numerose iniziative. Tutto pronto in piazza Libertà per la 43esima edizione della manifestazione dedicata al cinema in programma a Bergamo dall’8 al 16 marzo.

Le due sezioni competitive

Il programma è molto ricco e prevede due sezioni competitive: la Mostra Concorso dedicata ai lungometraggi di finzione e Visti da Vicino dedicata al documentario. Ci sarà poi la retrospettiva su Otar Iosseliani (1934 – 2023) e un omaggio al cinema del regista polacco Wojciech Jerzy Has, nel centenario della sua nascita. Non mancherà il consueto focus sul nuovo cinema europeo contemporaneo Europe, Now!, con le personali di due registi da scoprire e riscoprire, Alice Nellis (Repubblica Ceca) e Christian Petzold (Germania), che viene arricchito da una selezione dei film di diploma delle scuole di cinema europee che aderiscono al Cilect – realizzata in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano – e da Europe, Now! Film Industry Meetings (12 - 13 marzo), le due giornate rivolte ai professionisti di settore.

Le collaborazioni

Per il Cinema d’animazione: AnReal, con una selezione di film che esplorano l’evoluzione del documentario animato; la sezione Kino Club, per i giovani spettatori; le collaborazioni con i festival Animest (Romania), Cactus Film Fest (Aosta), Festival Orlando (Bergamo); il consueto passaggio di testimone con Bergamo Jazz; la sezione Incontri: Cinema e Arte Contemporanea curata da The Blank, che vede protagonista la visual artist Eva Giolo; oltre al Daily Strip, l’appuntamento con alcuni tra i migliori illustratori del panorama italiano del fumetto. Per il programma completo si può visitare il sito bergamofilmmeeting.it.