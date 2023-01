Bergamo Jazz, al via la campagna abbonamenti

In attesa di Bergamo Jazz 2023, sabato 21 gennaio prende il via la campagna di rinnovo degli abbonamenti alle tre serate al Teatro Donizetti in programma dal 24 al 26 marzo e la vendita dei concerti fuori abbonamento al Teatro Sociale e in altri luoghi della città. Da sabato 4 febbraio si potranno acquistare i nuovi abbonamenti e da sabato 11 i biglietti per le singole serate allo stesso Donizetti.