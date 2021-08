«Bergamo panoramica», visite guidate ai monumenti e teatro al museo

L’estate come occasione per conoscere i musei della città (e la sua storia), con tante attività, già a partire da questo weekend. Agosto è infatti ai blocchi di partenza al Museo delle storie con tre speciali iniziative di «Bergamo panoramica» e con la visita teatralizzata di «Un museo al mese». I sabati 7, 14, 21 e domenica 8 agosto la Torre dei Caduti, il Campanone, la Rocca e il Museo della fotografia Sestini accoglieranno i visitatori per farli entrare nel vivo della storia, con attività e percorsi dedicati. Si parte con il primo appuntamento di «Bergamo Panoramica»: il prossimo 7 agosto, alle 17, alla Torre dei Caduti, è in programma una visita guidata per scoprire il coinvolgente percorso espositivo della Torre che, di piano in piano, racconta la nascita del centro piacentiniano e la vita della città moderna. Al termine del tour la terrazza panoramica offre una vista inedita a 360 gradi: dal Sentierone alle Mura veneziane in uno skyline oggi patrimonio Unesco.