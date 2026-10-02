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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Venerdì 02 Ottobre 2026

BergamoScienza, sabato 3 ottobre l’open day all’Istituto Mario Negri

PORTE APERTE. Dal 5 al 9 le attività per le scuole medie e superiori. Martedì 6 in piazza della Libertà una conferenza con Remuzzi sugli «xenotrapianti».

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Redazione Web
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BergamoScienza, sabato 3 ottobre l’open day all’Istituto Mario Negri
Una ricercatrice dell’Istituto Mario Negri durante un’attività di laboratorio

Per BergamoScienza, l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri apre le porte al pubblico. Dal 3 al 9 ottobre, i ricercatori saranno protagonisti di una serie di eventi, open day, visite guidate, lezioni e laboratori per tutte le età.

In particolare, il direttore Giuseppe Remuzzi sarà protagonista insieme a Telmo Pievani, evoluzionista, filosofo della scienza e a Eckhard Wolf, dell’Università Ludwig-Maximilians di Monaco di Baviera, di una conferenza dal titolo «Organi su misura: la frontiera degli xenotrapianti», martedì 6 ottobre alle 21 all’Auditorium Cult! di piazza della Libertà, a Bergamo. L’ingresso è gratuito con prenotazione a questo link.

L’open day

Sabato 3 ottobre porte aperte all’Istituto Mario Negri, al Kilometro Rosso. L’open day si svolgerà dalle 10 alle 16.30: un’occasione per incontrare i ricercatori, scoprire laboratori e strumenti. Con attività per i più piccoli a partire dai 6 anni. L’ingresso è gratuito, con prenotazione a questo link.

Le attività per le scuole

Dal 5 al 9 ottobre, i ricercatori dell’Istituto Mario Negri faranno conoscere agli studenti delle scuole medie e superiori le proprie attività. Gli alunni potranno scoprire come nascono i farmaci, in cosa consiste l’editing genetico e l’innovativa tecnica del bisturi molecolare CRISPR-Cas9. Potranno osservare campioni di cellule al microscopio, comprendere il funzionamento dei sistemi di ingrandimento dei microscopi a scansione e accedere ai laboratori, guidati dai ricercatori. La prenotazione è riservata alle scuole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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