Bertè, Renga e Nek e l’ironia di Pucci sul palco in Fiera

La terza edizione del «Bergamo Summer Music», alla Fiera di Bergamo si annuncia con tre appuntamenti ad alto richiamo popolare. Il 19 luglio arriva Loredana Bertè con il suo «Ribelle Tour», il 23 luglio tocca al comico Andrea Pucci con lo spettacolo «C’è sempre qualcosa che non va», e il giorno dopo, 24 luglio, la coppia RengaNek chiude in bellezza la manifestazione organizzata dal Cipiesse in collaborazione con PromoBerg.

Nei mesi scorsi si erano fatti altri nomi importanti che avrebbero potuto aggiungersi in cartellone, ma per questioni di calendario alle fine il programma si è chiuso così. Nella scorsa edizione gli appuntamenti erano cinque con artisti come Sfera Ebbasta e Fabri Fibra a tirar la volata al pubblico più giovane. Quest’anno le scelte privilegiano il pubblico adulto.

Si inizia con Loredana Bertè

Loredana Bertè

(Foto di ETTORE FERRARI) Per la Bertè il 2024 è stato un anno importante. Sono cinque decadi che l’artista calca la scena della musica italiana tra ondate di successo e momenti difficili. Un percorso lungo e tortuoso che ha visto la cantante sempre attiva e in grinta, anche quando la fortuna sembrava voltare le spalle. Loredana ha mille e una vita, sempre sul pezzo. Lo spirito è indomito, tant’è che ha titolato la raccolta che fotografa il viaggio «Ribelle», 3 CD, 2 LP, in totale 57 brani, compreso «Pazza» presentato con clamore alla scorsa edizione del Festival di Sanremo. Anche il concerto del «Ribelle Summer Tour» è un riassunto di carriera, una raccolta di hit che in qualche modo hanno contribuito a scrivere la storia della musica italiana: da «Non sono una signora» a «Dedicato», da «Non ti dico no» ad altri pezzi carichi di energia e intensità. La musica? Pop, rock, reggae, blues, tutti i generi che Loredana ha frequentato nel tempo, forte di un talento unico e irriducibile (inizio ore 21.30; biglietti da 40-50-65 euro).

Pucci in «C’è sempre qualcosa che non va»

Andrea Pucci

(Foto di Yuri Colleoni) Lo spettacolo di Andrea Pucci promette divertimento puro già dal titolo: «C’è sempre qualcosa che non va». Andrea Baccan, in arte Pucci, è un profondo osservatore del quotidiano, del lato ironico e paradossale di quel che accade tutti i giorni, nella coppia, in giro, in mezzo alla gente, con i figli. È un cabarettista, monologhista, ama dialogare col pubblico improvvisando dall’inizio alla fine dello spettacolo. Al centro sempre un’acuta analisi del costume, alle spalle un gruppo di musicisti molto bravi che l’assecondano e danno ritmo al racconto. È uno dei campioni di comicità di «Colorado» (inizio ore 21.30; biglietti da 40-46.52-58-63 euro).

Renga e Nek chiudono il festival il 24 luglio

Il «Bergamo Summer Music» in Fiera si conclude il 24 luglio con il concerto di Renga e Nek reduci dal 74° Festival di Sanremo con la canzone «Pazzo di te». Dopo un lungo tour che li ha visti affiatati protagonisti in giro per l’Italia, Francesco Renga e Filippo Neviani in arte Nek sono ormai una coppia artistica di fatto. Due voci inconfondibili, una condivisione di genere, il pop melodico, RengaNek hanno fatto della gradevolezza il marchio di fabbrica del sodalizio.