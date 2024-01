Biggio e Mandelli al cinema a Stezzano: ecco le novità nelle sale per il weekend

Ha vinto il Leone d’oro a Venezia, due Golden Globe e ora è candidato a ben 11 premi ai prossimi Oscar: è finalmente arrivato anche in Italia «Povere creature», un film con un cast eccezionale che è stato acclamato a tutto tondo dalla critica. Agli Oscar è infatti in gara – tra gli altri – come miglior film, miglior colonna sonora, miglior fotografia, migliori costumi e miglior sceneggiatura non originale. Al regista Yorgos Lanthimos spetta la candidatura nella corrispondente categoria, mentre a Emma Stone quella come miglior attrice protagonista e a Mark Ruffalo quella come miglior attore non protagonista. Nel cast sono presenti anche Willem Dafoe, Ramy Youssef e Margaret Qualley. Il film sfrutta la fantastica storia di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter, per esplorare e riflettere sulle norme sociali, la libertà e il femminile.

Altra uscita di questo weekend è «Tutti tranne te», una commedia romantica che ha da poco raggiunto i 100 milioni di dollari di incasso: la prima ad arrivare a questo traguardo dal 2016, quando uscì «Bridget Jones’s Baby». La pellicola segue una tipica trama di «fake dating», con i due protagonisti – Ben e Bea – che si detestano ma che, per il verificarsi di un’inaspettata coincidenza, devono fingere di stare insieme… Il film promette tante risate: i due ruoli principali sono infatti ricoperti da Sydney Sweeney («Euphoria») e Glen Powell («Top Gun: Maverick»).

Per quanto riguarda il cinema italiano, gli spettatori troveranno in sala «Dieci minuti», diretto da Maria Sole Tognazzi e basato sul romanzo «Per dieci minuti» di Chiara Gamberale. Bastano soltanto dieci minuti perché una giornata o una vita possano prendere un corso inaspettato: questa è la morale del film. Trascorrere questi pochi minuti a fare qualcosa del tutto nuovo e mai fatto prima, può davvero cambiare il corso di un’intera esistenza... Una storia di rinascita, con protagoniste Barbara Ronchi, Fotinì Peluso e Margherita Buy.

All’Arcadia di Stezzano, nel centro commerciale Le Due Torri, sabato 27 gennaio alle 21.30 saranno ospiti Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, protagonisti de «I Soliti Idioti 3 – Il ritorno». I due attori presenteranno il loro ultimo lavoro cinematografico prima della proiezione nella Sala Premium Large Format Energia. I biglietti sono disponibili sul sito di Arcadia: https://www.arcadiacinema.com/generic/scheda.php?id=44246

I cinema Uci ospiteranno invece il 30 e 31 gennaio «Il bacio di Klimt», il docu-film diretto da Ali Ray che indaga la storia, la sensualità, i materiali abbaglianti e i misteri di uno dei dipinti più suggestivi, conosciuti e riprodotti del mondo. Il film evento sul capolavoro del Belvedere di Vienna sarà disponibile solo per questi due giorni agli Uci di Curno e Orio.

Tra i film candidati agli Oscar, sono ancora disponibili nelle sale bergamasche – oltre al già citato «Povere Creature» – «Napoleon» (migliori effetti speciali, costumi e scenografia), «Il ragazzo e l’airone» (miglior film d’animazione), «Perfect Days» (miglior film internazionale) e «The Holdovers» (miglior film, miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio), nonché il re di questi Oscar, ovvero «Oppenheimer» (che ha ottenuto ben 13 candidature).

Bella Baxter è una donna un po’ lunatica e così emancipata da avere una sessualità molto spigliata per il suo tempo. Un giorno, mentre cerca di fuggire dal marito violento, accidentalmente muore affogata. Grazie a un esperimento del dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso, Bella, però, torna in vita e, rediviva e guidata dallo scienziato, ha un profondo desiderio di imparare. Bramosa di fare ritorno a quella mondanità che tanto le manca, Bella decide di fuggire insieme a Duncan Wedderburn, avvocato noto tanto per la sua abilità nella professione quanto per la sua dissolutezza. Fra i due nasce una relazione travolgente, che li porta a spostarsi da Paese a Paese, e Bella, ormai totalmente libera da ogni giudizio del suo tempo, è sempre più decisa a difendere ogni forma di emancipazione... Dopo «La favorita» (2018), il regista greco Yorgos Lanthimos porta sul grande schermo l’omonimo libro dello scrittore scozzese Alasdair Gray. Protagonista è Emma Stone, qui anche in veste di produttrice. Il film è, quindi, la terza collaborazione tra il regista greco e la Stone, dopo «La favorita» e il corto «Bleat» (2022).

