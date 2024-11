«Borgo della Luce», due illustratrici e una calligrafa accendono Lovere

Sabato 30 si accenderà l’albero di Natale

Le creazioni delle tre artiste racconteranno la loro idea di Natale con personaggi e particolari calligrafici che impreziosiranno Palazzo Tadini, piazza Garibaldi e piazza Tredici Martiri. Non ci saranno più luci sulla torre civica di piazza Vittorio Emanuele II, dove però sarà installato un grande albero di Natale decorato dai bambini delle scuole primarie con materiali di riciclo e dove sarà posizionata una capanna realizzata dal gruppo scout con le statue della natività realizzate dai giovani dell’oratorio. L’accensione dell’albero è prevista per sabato 30 novembre alle 17,30. La scelta di contenere il numero dei palazzi coinvolti dalle proiezioni e ridurre la durata del progetto va nella direzione indicata dall’amministrazione comunale eletta a giugno: il nuovo «Borgo della Luce» vuole essere «più rispettoso nei confronti dei residenti e integrarsi con proposte di intrattenimento diverse dai giochi di luce». L’illuminazione delle facciate dei palazzi seguirà il calendario dell’Avvento : a partire da fine mese e per i tre sabati successivi si illuminerà una porzione delle facciate degli edifici, fino ad avere sabato 21 dicembre la completa accensione dell’illuminazione artistica.

Le luminarie verranno ampliate

Sul fronte delle luminarie, verranno ampliate e impreziosite le classiche installazioni con l’illuminazione del viale dei tigli per creare «una passeggiata romantica e quasi fiabesca», oltre al posizionamento di quattro gnomi giganti in piazza Tredici Martiri per far divertire i bambini. Infine, l’impegno dell’amministrazione è di organizzare tutti i weekend vari eventi nelle principali zone del paese, in grado di coinvolgere tutte le fasce della popolazione.