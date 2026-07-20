Borgo diVino torna a Lovere con oltre 100 etichette dal 24 al 26 luglio

Dal 24 al 26 luglio torna a Lovere «Borgo diVino in tour», la rassegna enogastronomica promossa dall’associazione «I Borghi più belli d’Italia». La tappa lombarda, ospitata per il terzo anno consecutivo sul lago d’Iseo, sarà la quattordicesima di un calendario nazionale di 25 appuntamenti.

Oltre 100 vini da degustare

Borgo di Vino Lovere In Piazza Tredici Martiri saranno presenti più di 40 cantine, con oltre 100 etichette provenienti dalla Lombardia e da altre regioni italiane. Il voucher per le degustazioni costa 20 euro e comprende otto assaggi, calice e sacchetta.

Accanto al vino sarà proposto un percorso gastronomico diffuso con il coinvolgimento dei locali di Lovere. Tra le specialità figurano casoncelli, piadine, taglieri, fritto di pesce, risotti, pizze, pinse e piatti della tradizione romana.

Concerti, visite e il Borgo della luce

Il programma comprende concerti in Piazza Tredici Martiri, spettacoli di burattini, visite guidate al centro storico e i concerti finali dell’International Piano Campus. Previste anche una masterclass del Consorzio del Moscato di Scanzo, uscite in Sup e canoa e aperture serali della Torre civica e della Basilica di Santa Maria in Valvendra.

Durante le tre serate saranno visibili anche le proiezioni del «Borgo della luce», dedicate nel 2026 agli artisti Denise Shimabukuro, Stefano Grassi e Francesco Pegurri.