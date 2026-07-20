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Cultura e Spettacoli / Val Calepio e Sebino Lunedì 20 Luglio 2026

Borgo diVino torna a Lovere con oltre 100 etichette dal 24 al 26 luglio

LA RASSEGNA. In Piazza Tredici Martiri oltre 40 cantine, degustazioni, piatti del territorio, concerti e visite nel borgo antico.

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Borgo diVino torna a Lovere con oltre 100 etichette dal 24 al 26 luglio

Lovere

Dal 24 al 26 luglio torna a Lovere «Borgo diVino in tour», la rassegna enogastronomica promossa dall’associazione «I Borghi più belli d’Italia». La tappa lombarda, ospitata per il terzo anno consecutivo sul lago d’Iseo, sarà la quattordicesima di un calendario nazionale di 25 appuntamenti.

Oltre 100 vini da degustare

Borgo diVino torna a Lovere con oltre 100 etichette dal 24 al 26 luglio
Borgo di Vino Lovere

In Piazza Tredici Martiri saranno presenti più di 40 cantine, con oltre 100 etichette provenienti dalla Lombardia e da altre regioni italiane. Il voucher per le degustazioni costa 20 euro e comprende otto assaggi, calice e sacchetta.

Accanto al vino sarà proposto un percorso gastronomico diffuso con il coinvolgimento dei locali di Lovere. Tra le specialità figurano casoncelli, piadine, taglieri, fritto di pesce, risotti, pizze, pinse e piatti della tradizione romana.

Concerti, visite e il Borgo della luce

Il programma comprende concerti in Piazza Tredici Martiri, spettacoli di burattini, visite guidate al centro storico e i concerti finali dell’International Piano Campus. Previste anche una masterclass del Consorzio del Moscato di Scanzo, uscite in Sup e canoa e aperture serali della Torre civica e della Basilica di Santa Maria in Valvendra.

Durante le tre serate saranno visibili anche le proiezioni del «Borgo della luce», dedicate nel 2026 agli artisti Denise Shimabukuro, Stefano Grassi e Francesco Pegurri.

La manifestazione sarà aperta venerdì e sabato dalle 18 a mezzanotte e domenica dalle 18 alle 23. I voucher possono essere acquistati sul posto oppure sul sito dell’evento.

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