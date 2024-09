Bottini interpreta i grandi operisti italiani dell’Ottocento

L’800 e la diffusione dello stile teatrale

«Eseguire all’organo pezzi concepiti per l’orchestra del teatro d’opera – scrive Bottini nella sua presentazione – è certamente un giocare al ribasso: partendo dalla riduzione pianistica ufficiale bisogna fare della partitura orchestrale un sunto che senza dubbio sacrifica qualcosa, cercando comunque di imitare fin che possibile il colore degli strumenti dell’orchestra, o quanto meno il costrutto essenziale dell’impalcatura, grazie alle risorse foniche di un organo, il quale ha comunque sicuramente una marcia in più rispetto al pianoforte. Infatti il gioco è facilitato, dacché gli strumenti a canne ottocenteschi di scuola lombarda, grazie alle innovazioni introdotte negli ultimi due decenni del Settecento dalla celeberrima ditta Serassi di Bergamo, erano pensati proprio per imitare gli strumenti a fiato dell’orchestra e della banda (flauto traverso, ottavino, oboe, fagotto, tromba, corno da caccia, clarinetto, corno inglese, viola). Lo stimolo a suonare all’organo repertori non specificamente organistici anche nel nostro tempo (gli unici brani dedicati espressamente all’organo sono quelli di Puccini) è giustificato dal fatto che durante l’Ottocento si diffondeva vieppiù l’uso dello stile teatrale da parte degli organisti, più o meno titolati, nell’ambito del culto divino: ebbene sì, l’opera a messa, con ben poco scandalo, costituiva la colonna sonora delle domeniche del popolo del Bel Paese. Per questo gli editori di musica offrivano agli organisti pratiche trascrizioni- adattamenti, di varia difficoltà, che trasformavano più o meno celebri pagine d’opera in malcelate pie versioni liturgiche, non solo ouvertures e sinfonie d’orchestra, ma anche cori, marce, nonché le più acclamate cavatine e cabalette. Tuttavia il programma del concerto in questione «non prevede l’utilizzo di queste facilitazioni organistiche d’epoca, bensì l’operazione che, nell’Ottocento, i migliori organisti erano in grado di fare semplicemente ponendo sul leggìo la riduzione ufficiale per canto e pianoforte di un melodramma, adattandolo estemporaneamente all’organo e “colorando” la partitura col variegato utilizzo dei registri di cui lo strumento era dotato di volta in volta» .

Dall’Italiana in Algeri alla Casta diva

Entrando nel dettaglio del programma, di Gioachino Rossini sarà eseguita la sinfonia de L’italiana in Algeri e la cavatina «Di tanti palpiti» del Tancredi , quest’ultima nella versione variata a cura del chitarrista Mauro Giuliani (1871-1829) seguita da una caratteristica marcia di gusto bandistico di Gaetano Donizetti dalla poco nota opera «Otto mesi in due ore», ossia Gli esiliati in Siberia . Di Amilcare Ponchielli verrà proposto un adattamento del duettino per mezzosoprano e soprano «Aleggiate dal Ceniso» dalla Cantata per soli, coro e orchestra “A Gaetano Donizetti” (su libretto di Antonio Ghislanzoni, poeta morto nel 1893 a Caprino Bergamasco, noto per aver composto il libretto per l’Aida di Verdi) che fu eseguita per la prima volta a Bergamo il 13 settembre del 1875 in occasione delle solenni onoranze al celebre compositore. Da rimarcare, poi, tre pezzi originali per organo di Giacomo Puccini, nel centenario della scomparsa: Bottini stesso ha avuto modo di incidere in un doppio CD per «Da Vinci Classics» l’omnia organistica del celebre operista, il quale, figlio, nipote e pronipote di organisti del Duomo di Lucca, a sua volta in gioventù rischiò di diventare un semi-oscuro musicista di chiesa di provincia se non avesse vinto il terno al lotto del successo del teatro lirico, forte degli studi che potè compiere al Conservatorio di Milano grazie ad una borsa di studio concessa dalla regina Margherita. Del catanese Vincenzo Bellini si potrà ascoltare l’agile incipit corale de La sonnambula e la celeberrima «Casta diva» da Norma: «La sfida qui sarà non far rimpiangere l’espressiva duttilità della voce umana, dato che l’organo non ha possibilità di emettere chiaroscuri su una nota fissa».