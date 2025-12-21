Burger button
Cultura e Spettacoli / Isola e Valle San Martino
Domenica 21 Dicembre 2025

Brutto regalo di Natale, a Opi la maglia della sfida

VISTO IN TV. La puntata di Natale di «Amici» porta in regalo un brutto ricordo dei vecchi tempi per il cantante bergamasco Opi.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri
Il bergamasco Opi durante «Amici»
Il bergamasco Opi durante «Amici»

Dopo settimane in zone sicure della classifica, infatti, Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, nel talent di Maria De Filippi andato in onda nel pomeriggio di domenica 21 dicembre si è visto assegnare la maglia rossa della sfida. Se per Riccardo l’ultima posizione in classifica, dopo l’esibizione davanti ad Arisa, non aveva lasciato dubbi sul destino che lo aspetta, per Opi in teoria ci sarebbe stato il ballottaggio in «zona gialla» con Lorenzo ma, ancora prima che tutti i compagni di Canto si pronunciassero, lui si è alzato dal banco ed è andato a prendersi la maglia.

Arisa: «Sei un ragazzo profondo. La tua generazione ha bisogno di questa profondità: mi piace, bravo»

Anche in questa puntata non poteva mancare l’ormai consueto confronto tra la prof di Opi, Anna Pettinelli, e l’altro insegnante di Canto, Rudy Zerbi. È stato quest’ultimo a chiedere, provocatoriamente: «Chi ha scelto questo brano?». Alludendo al fatto che nelle ultime settimane le sfide erano rimaste lontane per il giovane di Bonate Sopra anche perché le canzoni venivano scelte da lui e dallo staff con una certa autonomia rispetto ad Anna Pettinelli. Non questa volta con «Niente panico», cover sulla quale Opi ha comunque inserito proprie barre. L’esibizione era stata giudicata positivamente da Arisa: «Sei un ragazzo profondo. La tua generazione ha bisogno di questa profondità: mi piace, bravo».

Ma è tempo di vacanze: «Amici» tornerà con gli appuntamenti quotidiani del Daytime e della domenica pomeriggio dal 7 gennaio.

Amici