Capitale della Cultura, il 19 la cerimonia di chiusura: Teatro Donizetti e Grande collegati, musica e spettacoli in piazza

Bergamo e Brescia chiudono ufficialmente il loro anno speciale, il 2023 della Capitale Italiana della Cultura. Un anno fatto di centinaia di iniziative, mostre, concerti, appuntamenti, performance che continueranno fino all’ultimo appuntamento in calendario, in agenda martedì 19 dicembre alle ore 17 al teatro Donizetti di Bergamo (in diretta su Bergamo Tv e sul sito de L’Eco di Bergamo) e al Teatro Grande di Brescia e, successivamente, nelle piazze centrali della città dei Mille e della Leonessa.

I due teatri saranno collegati nuovamente in diretta, in una chiusura di Capitale comune e che vedrà le due città “palleggiarsi” gli interventi, con padroni di casa, ospiti e performance ad alternarsi sui palchi del Donizetti e del Grande. Ai discorsi finali dei Sindaci Gori e Castelletti, degli Assessori Nadia Ghisalberti e Andrea Poli, dei main sponsor e partner si alterneranno intermezzi musicali – dai brani di Raffa In The Sky a Donizetti – e le considerazioni dell’assessora alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso, prima del passaggio del testimone a Pesaro – Capitale Italiana della Cultura 2024 - e al primo cittadino della città marchigiana Matteo Ricci. È stato invitato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

A presentare dal palco di Bergamo sarà il conduttore di BergamoTV Max Pavan: l’emittente bergamasca trasmetterà la cerimonia (circa 80’ di durata) in diretta sui propri canali e permetterà a tutti di poter assistere alla chiusura della Capitale, dato che l’accesso a teatro è limitato e possibile solamente su invito.

La festa sul Sentierone

A concludere la cerimonia istituzionale di chiusura della Capitale saranno le note di una marching band che dal palco scenderà in platea per accompagnare il pubblico fuori dal teatro, dove la festa continuerà - aperta a tutti coloro che vorranno assistervi -, tra musica, luci e altre sorprese. Sul palco che sarà allestito in largo Gavazzeni, poco lontano dal teatro, saranno riproposti alcuni dei momenti più apprezzati della cerimonia d’apertura del gennaio scorso (dal coro Noter de Berghem dei “nuovi” bergamaschi al rap della Capitale), alcuni dei brani più pop di Raffa in The Sky, l’opera contemporanea che ha riscosso grande successo di pubblico nel settembre scorso, e molto altro ancora.