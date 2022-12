Capodanno in piazzale Alpini, 18 artisti e tre palchi per il Concertone: il programma

Il Capodanno di Bergamo arriva, per la prima volta, in piazzale Alpini e lo fa con un grande concerto che ospiterà 18 artisti su tre palchi dislocati in altrettante aree del piazzale. L’evento, organizzato da Rete DOC, è promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con le tre principali anime musicali della città di Bergamo: Edoné, Ink Club e NXT Station.