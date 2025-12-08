Cultura e Spettacoli / Pianura
Lunedì 08 Dicembre 2025
«Casomai», il film girato a Torre de’ Busi. Un set bergamasco per una storia d’amore - Video
ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. A Torre de’ Busi, nella chiesa di San Michele, prese vita «Casomai»: la storia d’amore firmata da Alessandro D’Alatri che segnò l’esordio al cinema di Fabio Volo e legò per sempre Bergamo a un capitolo importante del cinema italiano. Anche questa è una storia della nostra rubrica collegata al gioco de L’Eco di Bergamo.
Torre de’ Busi
Nel 2002 la chiesa di San Michele a Torre de’ Busi , tra le valli bergamasche e lecchesi, divenne set cinematografico per una delle commedie più particolari del cinema italiano: «Casomai». Qui i due protagonisti, interpretati da Fabio Volo e Stefania Rocca , pronunciano il loro “sì” in un matrimonio che segna l’inizio della trama. Il piccolo borgo e i paesaggi della Val San Martino offrirono alla pellicola un contesto intimo e autentico, contribuendo a dare forza simbolica a un racconto che mescolava leggerezza e riflessione.
