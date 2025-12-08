«Casomai», il film girato a Torre de’ Busi. Un set bergamasco per una storia d’amore - Video

Nel 2002 la chiesa di San Michele a Torre de’ Busi , tra le valli bergamasche e lecchesi, divenne set cinematografico per una delle commedie più particolari del cinema italiano: «Casomai». Qui i due protagonisti, interpretati da Fabio Volo e Stefania Rocca , pronunciano il loro “sì” in un matrimonio che segna l’inizio della trama. Il piccolo borgo e i paesaggi della Val San Martino offrirono alla pellicola un contesto intimo e autentico, contribuendo a dare forza simbolica a un racconto che mescolava leggerezza e riflessione.