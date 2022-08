Catellani & Smith illumina gli Usa

«Abbiamo tutta la luce che serve per vincere il buio». E per farsi conoscere e riconoscere a livello mondiale, tanto da confermare un altro motto dell’azienda: «Le creazioni di Catellani & Smith piacciono, nel mondo». Uno dei più recenti prodotti dell’azienda di Villa di Serio , che fa lampade di design («La luce la fa la lampadina. Noi facciamo la lampada che dà forma a quella luce»), la «Ettorino T», ha vinto l’edizione 2022 di uno dei più prestigiosi premi internazionali di architettura e design: il Prize Designs for Modern Furniture + Lighting, istituito nel 1949 dal MoMA e riproposto oggi da Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e Global Design News.