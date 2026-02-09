Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Lunedì 09 Febbraio 2026

«Certe Notti» anche a Bergamo, Ligabue al ChorusLife

L’EVENTO. Una data attesa, una location nuova e un anniversario storico: Bergamo si prepara a vivere una notte da ricordare con Luciano Ligabue. Il cantante in concerto il 27 settembre alla ChorusLife Arena.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ligabue torna a Bergamo il 27 settembre
Ligabue torna a Bergamo il 27 settembre

Bergamo

Luciano Ligabue torna a Bergamo. Il rocker di Correggio farà tappa in città il 27 settembre con La Notte di Certe Notti, il tour-evento che segna il gran finale di un percorso live straordinario tra stadi, arene e palasport italiani. L’appuntamento è fissato alla ChorusLife Arena.

Una notte speciale, senza repliche

Il tour toccherà 14 città per 14 appuntamenti unici, senza repliche, pensati per rendere ogni concerto una vera e propria festa irripetibile. La Notte di Certe Notti prenderà il via il 22 settembre dall’Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre all’Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026.

Bergamo sarà una delle tappe centrali di questo viaggio musicale che celebra il trentennale di «Certe notti» e dell’album «Buon Compleanno Elvis», pubblicato nel 1995 e diventato una pietra miliare della musica italiana, oltre al ventennale del primo Campovolo.

Dallo stadio al palasport: un 2026 ricco di eventi

A maggio, inoltre, Ligabue sarà protagonista di «Certe Notti in Europa», tour che lo porterà sui palchi di Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Biglietti: quando e dove acquistarli

I biglietti per il concerto di Bergamo del 27 settembre 2026 saranno disponibili dalle ore 11 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e nei punti vendita abituali in prevendita esclusiva per gli iscritti al BarMario dalle ore 11 di martedì 10 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Correggio
Milano
Verona
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Intrattenimento (generico)
storia
Tempo libero
Turismo
Luciano Ligabue
ChorusLife
Ticketone