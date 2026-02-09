Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Lunedì 09 Febbraio 2026
«Certe Notti» anche a Bergamo, Ligabue al ChorusLife
L’EVENTO. Una data attesa, una location nuova e un anniversario storico: Bergamo si prepara a vivere una notte da ricordare con Luciano Ligabue. Il cantante in concerto il 27 settembre alla ChorusLife Arena.
Bergamo
Luciano Ligabue torna a Bergamo. Il rocker di Correggio farà tappa in città il 27 settembre con La Notte di Certe Notti, il tour-evento che segna il gran finale di un percorso live straordinario tra stadi, arene e palasport italiani. L’appuntamento è fissato alla ChorusLife Arena.
Una notte speciale, senza repliche
Il tour toccherà 14 città per 14 appuntamenti unici, senza repliche, pensati per rendere ogni concerto una vera e propria festa irripetibile. La Notte di Certe Notti prenderà il via il 22 settembre dall’Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre all’Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026.
Bergamo sarà una delle tappe centrali di questo viaggio musicale che celebra il trentennale di «Certe notti» e dell’album «Buon Compleanno Elvis», pubblicato nel 1995 e diventato una pietra miliare della musica italiana, oltre al ventennale del primo Campovolo.
Dallo stadio al palasport: un 2026 ricco di eventi
A maggio, inoltre, Ligabue sarà protagonista di «Certe Notti in Europa», tour che lo porterà sui palchi di Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.
Biglietti: quando e dove acquistarli
I biglietti per il concerto di Bergamo del 27 settembre 2026 saranno disponibili dalle ore 11 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e nei punti vendita abituali in prevendita esclusiva per gli iscritti al BarMario dalle ore 11 di martedì 10 febbraio.
