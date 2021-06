Roby Facchinetti il 21 luglio a Bergamo: «Che emozione ricantare a Bergamo»

Il tour di Roby Facchinetti: «Il 21 luglio sarò al Lazzaretto, felice di suonare per la mia città». Un’estate all’insegna dei concerti, col nuovo singolo «L’ultima parola» e il primo romanzo «Katy per sempre».

«È più facile dire quel che non ho fatto in questo periodo: sono in pieno allestimento del tour, del concerto, è appena uscito il nuovo singolo “L’ultima parola”. Di carne al fuoco ce n’è tanta».

Roby Facchinetti è un vulcano in eruzione, pronto a partire per il tour che dal primo luglio lo porterà in giro per l’Italia con due tipologie di concerto e il «firma copie» del suo primo romanzo «Katy per sempre».