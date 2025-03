Chiamamifaro ad Amici canta il suo nuovo singolo inedito: «Leone»

Ultima puntata domenicale per i ragazzi di Amici , il talent condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Da sabato 22 marzo, infatti, inizierà il tanto atteso appuntamento «serale», la fase finale del programma in cui verrà proclamato il vincitore dell’edizione 2025.

Chiamamifaro canta «Leone»

In particolare, il brano presentato dalla cantautrice orobica è stato «Leone», caratterizzato da una base elettronica la cui componente ritmica è affidata alla melodia stessa, con percussioni effettate presenti solo nel ritornello ed utilizzate più per accentuare l’enfasi del momento che per dare una reale spinta in termini di cadenze.