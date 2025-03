Chiamamifaro debutta al serale di Amici con Amadeus

Dopo più di cinque mesi di trasmissioni pomeridiane, il talent «Amici» condotto da Maria De Filippi è entrato nella sua fase finale, il «serale», che decreterà il vincitore dell’edizione 2025. A giudicare le performance dei ragazzi in gara al Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, una giuria d’eccezione composta dal paroliere e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio - alla sua terza partecipazione nei panni di giudice del serale -, accompagnato dalla ballerina internazionale e coreografa Elena D’Amario e dal conduttore televisivo e radiofonico Amadeus, entrambi alla loro prima volta sulle poltroncine rosse della giuria.

I grandi protagonisti del talent

Direttore artistico dello show è, invece, il coreografo parigino Stephane Jarny, che torna per la quinta volta consecutiva a dirigere le performance artistiche del serale con un cast di oltre venti ballerini professionisti. D’altro canto, la trasmissione «Amici» è ormai uno dei punti di riferimento del mercato musicale italiano e crocevia per artisti di altissimo livello. Solo in questa stagione tra i giudici di puntata sono stati presenti - considerando solo la sezione canto - nomi del calibro di Giorgia, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, J-Ax, Arisa, Noemi, Elisa, Fedez, Al Bano, Christian De Sica, Carlo Verdone, Luca Argentero, Brunori Sas, Tananai, Alessandro Cattelan, Gabry Ponte, Ermal Meta, Giusy Ferreri e Ricchi e Pover. Per quanto riguarda la struttura del serale i ragazzi sono suddivisi in tre squadre formate da un professore di canto e uno di Ballo. In particolare, la squadra Zerbi - Celentano è composta da Vybes, Chiamamifaro, Antonia,Jacopo Sol e i ballerini Daniele, Alessia e Chiara, la squadra Cuccarini - Lo è formata da Asia, Francesco, Senza Cri e Luke mentre la squadra Pettinelli-Lettieri annovera le ballerine Francesca e Raffaella e i cantanti TrigNo e Nicolò.

Il gruppo nel quale fa parte anche Angelica Gori, seconda da sinistra

(Foto di Ig) Queste squadre dovranno scontrarsi in tre manches e, ad ogni sfida, dalla squadra perdente verranno selezionati tre artisti che dovranno esibirsi una seconda volta. Uno di loro infine verrà eliminato provvisoriamente o definitivamente.

La bergamasca è riuscita a rimanere in entrambi i casi al sicuro dall’eliminazione, che sarebbe stata definitiva in questa prima puntata

Angelica Gori in squadra con Zerbi

In questa prima puntata, Chiamamifaro della squadra Zerbi - Celentano si è esibita nella seconda e nella terza manche contro due cantanti del team Pettinelli Lettieri, trionfando contro Trigno ma non riuscendo a superare Nicolò. Nonostante ciò, la cantante orobica è riuscita a rimanere in entrambi i casi al sicuro dall’eliminazione, che sarebbe stata definitiva in questa prima puntata. Da segnalare nel corso della trasmissione la richiesta di passaggio, seppur provvisoria, da concorrente a professionista di trasmissione fatta da Maria De Filippi alla concorrente Asia, risultata la prima eliminata dal ballottaggio.

Gli ospiti della serata

Dal lato ospiti invece, sono saliti sul palco l’attrice Sabrina Ferilli con il regista Gabriele Mainetti e l’attore Enrico Borello per presentare il nuovo film «La città proibita» uscito nelle sale il 13 marzo 2025. Oltre a loro, presente in studio anche il cantautore Gazzelle che si è esibito sul palco con il suo nuovo singolo «Da capo a 12» contenuto nell’album «Indi» etichetta Maciste Dischi per Warner Music Italy.