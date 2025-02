Chiamamifaro a un soffio dalla felpa oro. Mannoia: è pronta per il grande salto

Mannoia: «Angelica pronta per il grande salto»

Per la sua diciassettesima apparizione domenicale, a Chiamamifaro è stato chiesto di interpretare «Del Verde», brano del 2016 di Calcutta contenuto nell’album Mainstream. L’ospite d’eccezione, Fiorella Mannoia, ha giudicato positivamente l’esecuzione, definendo Angelica Gori «pronta per il grande salto», mettendola al primo posto della classifica settimanale cantanti.

La cantante bergamasca è al primo posto della classifica settimanale cantanti

La posizione di testa ha concesso alla cantante orobica di potersi esibire di fronte ai professori alla ricerca dei tre «sì» necessari per conquistare la felpa dorata del serale. Su richiesta di Zerbi, Chiamamifaro ha eseguito «La prima cosa bella», pezzo sanremese del ‘70 interpretato da Nicola di Bari e dai Ricchi e Poveri. Oltre l’ovvia approvazione di Zerbi, Angelica ha ricevuto anche la benedizione per il serale di Lorella Cuccarini che ha commentato «non sempre mi hai convinto, ma quando sei vera, sei tu, arrivi in una maniera molto diretta. Per me è un sì».