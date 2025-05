Chiamamifaro in versione estiva con «Acqua passata»

Chiamamifaro torna con un brano che profuma di estate ma lascia in bocca il sapore dolce amaro di ciò che è stato. Tutti i momenti diventano «Acqua passata» , scrive la giovane songwriter, anche quelli più belli. Rimane solo una notte d’estate mentre il resto viene cancellato come una mareggiata fa con le scritte sulla sabbia. Il suono di «Acqua passata» è coerente con l’umore generale dell’ep «Lost & found» : moderno, vibrante e con influenze pop. Il ritmo incalzante e una chitarra acustica rimandano immediatamente ad una festa in spiaggia, tra il riflesso della luna sul mare e la luce di un falò sulla spiaggia.

Tutte le date

Autori del brano sono Riccardo Zanotti (cantante e compositore dei Pinguini tattici nucleari), Elisa Mariotti e Angelica Gori (ossia Chiamamifaro). La canzone è accompagnata da un videoclip per la regia di matteo Croci. Dal 6 giugno al via l’instore tour & live showcase, in collaborazione con Ostello Bello e Feltrinelli, dove chiamamifaro abbraccerà i suoi fan e presenterà il suo nuovo ep, «Lost & found»: il 6 giugno a Genova Ostello Bello Genova - via Balbi, 38/a alle 17. Il 7 giugno sarà a Firenze alla Feltrinelli in Piazza Della Repubblica alle 17 per un firmacopie. A Milano sarà l’8 giugno all’Ostello Bello Milano Duomo in via Medici. Seguiranno le date di Roma il 9 giugno, Napoli il 10 e Bologna l’11 giugno.