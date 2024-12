Chiamamifaro vince la sfida, nuova puntata il 7 gennaio

Angelica Gori canta l’inedito «Perché»

Per Chiamamifaro il brano scelto è stato invece «Perché», il suo inedito per questa stagione di Amici che da settimane è in rotazione nelle principali emittenti radiofoniche italiane. Il confronto è stato estremamente equilibrato, tanto che anche la stessa Federica Camba si è trovata in difficoltà nel compiere la sua scelta. «Vi ho trovato entrambe bravissime -ha dichiarato la cantautrice- e “a fuoco” in cose molto diverse ma, in qualche modo, complementari. Avete due timbri e modi molto riconoscibili, al punto che non ho sentito nessuna grandissima differenza a livello di qualità. Non avendo sentito nessun “pugno in pancia” particolare, non mi sento di interrompere un percorso in questa scuola che sta andando molto bene». Chiamamifaro conclude quindi il 2024 mantenendo il suo posto ad Amici e si potrà presentare alla puntata del 7 gennaio senza la tanto temuta felpa rossa.