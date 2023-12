«Christmas in Family», domenica 17 dicembre il mercatino di Natale della Carrara

In prossimità delle feste, la corte interna della Carrara si trasforma per un’intera giornata in un villaggio natalizio, con il mercatino dei prodotti della Carrara Family e tante attività, all’insegna della cultura e del divertimento. E per tutti riduzione speciale sull’ingresso in museo.

Nella corte interna

Un’opportunità per scoprire la Carrara nello spirito della festività per eccellenza, in una giornata di cultura e convivialità, in compagnia della Carrara Family, l’insieme di iniziative di co-marketing e co-branding territoriale che negli anni ha portato alla realizzazione di prodotti esclusivi di eccellenza. Nel mercatino natalizio allestito nella corte interna del museo, oltre agli stand dei soci co-fondatori di Fondazione Accademia Carrara (Humanitas Gavazzeni e Castelli, Confartigianato Bergamo e Metano Nord), saranno presenti Italo Vezzoli con una ricca selezione dei pluripremiati panettoni, tra cui la speciale Limited Edition in collaborazione con Accademia Carrara con l’esclusiva confezione raffigurante il dettaglio di un capolavoro di Francesco Hayez; il marchio di pasticceria Bigio con i celebri biscotti nelle eleganti confezioni studiate con la Carrara; l’azienda vinicola Caminella con Rosso Capitale, il vino realizzato nel 2023 per celebrare l’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura e l’azienda tessile Bresciani 1970, con le raffinate calze firmate Accademia Carrara. In aggiunta, a disposizione del pubblico, cataloghi d’arte, gadget del museo e la possibilità di sottoscrivere la Carrara Card, oltre al nuovo calendario 2024 InGrandiMenti, progettato dall’agenzia di comunicazione Welcome insieme allo Studio Da Re e Accademia Carrara, a sostegno del restauro del Cristo deriso, dipinto di Luca Giordano, parte delle collezioni.

Ingresso speciale

Per tutti ingresso speciale in museo e alla mostra Tutta in voi la luce mia, a euro 13 (anziché 15) con visite guidate speciali, attività per bambini, ragazzi e famiglie, comprese nel biglietto fino a esaurimento posti.