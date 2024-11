Ciak, si gira: nel 1967 Alain Delon protagonista in Città Alta

Città Alta, un luogo da cartolina e non solo: il borgo storico è stato anche set di film in più di un’occasione. Celebri le scene del 1967 con Alain Delon, star del cinema, scomparso l’estate scorsa all’età di 88 anni: arrivò a Bergamo per girare uno dei tre episodi del film collettivo «Tre passi nel delirio». L’episodio «William Wilson», di cui Delon era protagonista con Brigitte Bardot, era diretto da Louis Malle, mentre gli altri due erano firmati da Federico Fellini e Roger Vadim.