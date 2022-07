Cinema all’aperto al parco della Malpensata: sei proiezioni per le famiglie - I trailer

Il corposo programma di animazioni e attività programmato dal Comune di Bergamo tra giugno e agosto nel parco comunale a ridosso del centro cittadino mette in scena da domenica 3 luglio le suggestioni della settima arte in formato famiglia. «Family movie night» è il titolo della rassegna di sei lungometraggi che saranno proiettati a partire dalle ore 21.30 nei fine settimana di luglio e agosto. Parliamo di una serie di proiezioni domenicali, a cura di Sas Servizi cinematografici, pensate proprio per i più piccoli e le loro famiglie.