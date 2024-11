Cinema all’insegna dell’animazione: arriva «Oceania 2» - La programmazione

La protagonista è ancora la giovane Vaiana che, accompagnata dal fidato Maui e da un improbabile gruppo di navigatori, parte per una nuova avventura nei magici mari dell’Oceania. Le voci dei personaggi sono di Auliʻi Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Rachel House e Awhimai Fraser in originale; di Emanuela Ionica, Chiara Grispo, Giorgia, Fabrizio Vidale e Angela Finocchiaro nella versione italiana.

«Hey Joe»

Tra le produzioni nostrane c’è «Hey Joe» di Claudio Giovannesi. Dean Barry, un veterano americano che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la seconda Guerra Mondiale, ritorna in Italia, a Napoli, all’inizio degli anni ’70, per conoscere suo figlio. Dean vorrebbe recuperare venticinque anni di assenza, ma suo figlio ormai è un uomo, è cresciuto nella malavita, è stato adottato da un boss del contrabbando e non ha nessun interesse per il padre americano… Un film sulla redenzione che racconta l’Italia e gli Stati Uniti attraverso il rapporto tra un padre e un figlio. Nel cast James Franco, Francesco Di Napoli, Aniello Arena.