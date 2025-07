Cinema nel weekend: si ride con «Una pallottola spuntata»

L’ultima novità di questo luglio 2025 è «Una pallottola spuntata», commedia ricca di azione e ironia con Liam Neeson e Pamela Anderson. Si tratta del sequel di «Una pallottola spuntata 33⅓ - L’insulto finale», nonché del quarto film della serie iniziata nel 1988 con la regia di David Zucker. In questa nuovo capitolo dietro alla macchina da presa troviamo invece Akiva Schaffer: Frank Drebin Jr. ha ereditato dal padre l’infallibilità nel catturare i criminali, ma anche la goffaggine e l’atteggiamento anti-sociale, che lo rende spesso più un pericolo che una risorsa per le forze della Legge. Dopo aver sgominato una rapina, l’indagine su un caso di possibile suicidio lo mette sulle tracce di Richard Cane, magnate della tecnologia che ha escogitato un piano criminoso per riportare l’umanità a uno stadio primordiale e ferino. Ma Cane non sa con chi ha a che fare... Un film che combina un po’ di nostalgia per la serie originale con l’immancabile ritmo incalzante, parodie a non finire e tanta sfrontatezza. Nel cast anche Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston e Liza Koshy.

Per il filone horror, che in questo periodo estivo propone almeno una novità alla settimana, c’è «Bring Her Back – Torna da me», vietato ai minori di 14 anni, che si aggiunge ai già disponibili «Presence» di Steven Soderbergh e «So cosa hai fatto», sequel/remake della pellicola del 1997.

Per chi ama i supereroi e per i piccoli

Ancora in programmazione un paio di film di supereroi, ovvero il classico «Superman» rilanciato da James Gunn e una nuova versione de «I Fantastici 4» con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn. Per chi ama l’azione ci sono anche «F1» con Brad Pitt e «Jurassic World – La rinascita» con Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Mahershala Ali. Per i più piccoli e le famiglie le opzioni sono i live action «Dragon Trainer» (prodotto da DreamWorks) e «Lilo & Stitch» (da Disney), seguiti dal film d’animazione originale «Elio».

Per quanto riguarda le proiezioni speciali in provincia, ricordiamo la rassegna «Film sotto le stelle» organizzata dal Comune di Mozzo in collaborazione con l’associazione «A levar l’ombra da terra». La rassegna verrà chiusa martedì 5 agosto con l’ultima proposta in programma, il film «La misura del dubbio» di Daniel Auteuil. Qui tutte le info: https://www.comune.mozzo.bg.it/novita/news/film-sotto-le-stelle-2025

Segnaliamo infine un’uscita imperdibile per i fan del k-pop: fino al 6 agosto sarà in sala il documentario «BTS Army – Forever We Are Young», che racconta il fandom appassionato che ha proiettato i BTS - icone pop del XXI secolo - tra i nomi più noti al mondo.