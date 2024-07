Cinema, nelle sale arriva la saga Marvel con Ryan Reynolds

Ryan Reynolds torna al cinema nei panni di Deadpool, questa volta in compagnia di Hugh Jackman: «Deadpool & Wolverine» è infatti la grande uscita della settimana. Terzo film della serie, 34esimo del Marvel Cinematic Universe, vede i due super eroi impegnati in una folle missione per salvare la propria linea temporale, ergo il mondo. Il multiverso torna così protagonista di una nuova storia Marvel, accompagnato da una colonna sonora epica (da Avril Lavigne ai Green Day, passando per «Grease»), dalla violenza più esagerata e dalla riconoscibilissima ironia sfacciata che da sempre caratterizza «Deadpool»: insomma, gli ingredienti più amati dai fan della serie ci sono tutti. Non mancano nemmeno alcuni sorprendenti cameo… La pellicola è diretta da Shawn Levy; nel cast anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney.

Per chi è in cerca di una novità tutta italiana, questo weekend al cinema c’è «Un oggi alla volta», un teen drama che racconta del primo amore, di gioventù e di malattia, senza mai diventare pesante: un dramedy che promette di emozionare ma anche divertire il pubblico. Diretto da Nicola Conversa, i ragazzi protagonisti sono interpretati da Tommaso Cassissa (web star al suo debutto cinematografico) e Ginevra Francesconi, accompagnati da Katia Follesa e Francesco Centorame.

Tra i grandi ritorni in sala questa settimana offre «La prima notte di quiete» di Valerio Zurlini, l’ultimo dei cinque classici scelti per celebrare i 120 anni della casa di produzione Titanus. A chiudere invece la rassegna estiva «Un mondo di sogni animati», dedicata ai capolavori del maestro Isao Takahata prodotti dallo Studio Ghibli, c’è «La storia della principessa splendente», in programmazione fino al 31 luglio.

La presentazione del film Marvel «Deadpool & Wolverine»

Segnaliamo infine un’importante uscita della prossima settimana: da mercoledì 31 luglio a domenica 4 agosto i fan delle Blackpink potranno vedere al cinema «Born Pink», il film che racconta il tour mondiale del più famoso gruppo femminile di k pop. Con esibizioni live e scene esclusive da dietro le quinte. Sono ancora in programmazione il disaster movie «Twisters» e la commedia «Fly Me to the Moon», nonché il grande successo Disney «Inside Out 2», che ha da poco conquistato il titolo di film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi.