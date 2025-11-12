Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 12 Novembre 2025

Cirque du Soleil a Bergamo, spettacolo anche a mezzogiorno per «Ovo»

LA NOVITÀ. Oltre agli spettacoli serali anche l’11 aprile 2026 alle 12.30. Dalla sua apertura a Montreal nel 2009, «Ovo» ha entusiasmato oltre 7 milioni di persone in 40 Paesi diversi.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Cirque du Soleil
Cirque du Soleil

Bergamo

A grande richiesta si aggiunge un nuovo spettacolo di Cirque du Soleil «Ovo» a Bergamo, sabato 11 aprile 2026 alle ore 12.30 alla Choruslife Arena, oltre alle serate dal 9 al 12 aprile 2026. Il pubblico italiano continua a dimostrare un entusiasmo travolgente per Ovo e per Cirque du Soleil, il famoso spettacolo nato 15 anni fa, che l’anno prossimo porterà sul palco uno show tutto nuovo mostrando la vita colorata, frenetica e sorprendente di una comunità di insetti.

Dopo diversi mesi di lavoro, il team di «Ovo» presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata. Ovo stupirà più che mai con la sua affascinante colonia di insetti, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show che delizia grandi e piccoli. Lo spettacolo mette in scena una giornata nella vita di una comunità di insetti, ce ne sono diversi rappresentati nello show e tre sono i protagonisti: una coccinella, una mosca e uno scarabeo. Il nome, «Ovo», significa «uovo» in portoghese ed è un simbolo senza tempo del ciclo vitale e della nascita di numerosi insetti, che rappresenta il filo conduttore dello spettacolo.

Cirque du Soleil
Cirque du Soleil

Lo scorso anno, Cirque du Soleil Entertainment Group ha celebrato 40 anni di sfida alla realtà, definizione dell’intrattenimento e illuminazione del mondo attraverso l’arte e la creatività. Dalla sua fondazione nel 1984, oltre 400 milioni di persone sono state ispirate in 6 continenti e 86 Paesi.
La vendita generale dei biglietti sarà aperta su livenation.it e www.cirquedusoleil.com/OVO.

