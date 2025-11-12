Cirque du Soleil a Bergamo, spettacolo anche a mezzogiorno per «Ovo»

Dopo diversi mesi di lavoro, il team di «Ovo» presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata. Ovo stupirà più che mai con la sua affascinante colonia di insetti, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show che delizia grandi e piccoli. Lo spettacolo mette in scena una giornata nella vita di una comunità di insetti, ce ne sono diversi rappresentati nello show e tre sono i protagonisti: una coccinella, una mosca e uno scarabeo. Il nome, «Ovo», significa «uovo» in portoghese ed è un simbolo senza tempo del ciclo vitale e della nascita di numerosi insetti, che rappresenta il filo conduttore dello spettacolo.