Cirque du Soleil a Bergamo, spettacolo anche a mezzogiorno per «Ovo»
LA NOVITÀ. Oltre agli spettacoli serali anche l’11 aprile 2026 alle 12.30. Dalla sua apertura a Montreal nel 2009, «Ovo» ha entusiasmato oltre 7 milioni di persone in 40 Paesi diversi.
A grande richiesta si aggiunge un nuovo spettacolo di Cirque du Soleil «Ovo» a Bergamo, sabato 11 aprile 2026 alle ore 12.30 alla Choruslife Arena, oltre alle serate dal 9 al 12 aprile 2026. Il pubblico italiano continua a dimostrare un entusiasmo travolgente per Ovo e per Cirque du Soleil, il famoso spettacolo nato 15 anni fa, che l’anno prossimo porterà sul palco uno show tutto nuovo mostrando la vita colorata, frenetica e sorprendente di una comunità di insetti.
Dopo diversi mesi di lavoro, il team di «Ovo» presenterà la nuova versione dello spettacolo: scenografia e costumi rivisitati, nuovi numeri acrobatici, personaggi originali e musica reinventata. Ovo stupirà più che mai con la sua affascinante colonia di insetti, che riunisce 53 acrobati e musicisti in uno show che delizia grandi e piccoli. Lo spettacolo mette in scena una giornata nella vita di una comunità di insetti, ce ne sono diversi rappresentati nello show e tre sono i protagonisti: una coccinella, una mosca e uno scarabeo. Il nome, «Ovo», significa «uovo» in portoghese ed è un simbolo senza tempo del ciclo vitale e della nascita di numerosi insetti, che rappresenta il filo conduttore dello spettacolo.
Lo scorso anno, Cirque du Soleil Entertainment Group ha celebrato 40 anni di sfida alla realtà, definizione dell’intrattenimento e illuminazione del mondo attraverso l’arte e la creatività. Dalla sua fondazione nel 1984, oltre 400 milioni di persone sono state ispirate in 6 continenti e 86 Paesi.
La vendita generale dei biglietti sarà aperta su livenation.it e www.cirquedusoleil.com/OVO.
