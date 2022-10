Clima, un gioco per divulgare i cambiamenti

Il riscaldamento globale è la sfida più formidabile della nostra epoca. Da almeno trent’anni sono note le conseguenze delle emissioni di gas serra, dovute soprattutto all’uso intensivo dei combustibili fossili. Eppure i passi avanti per costruire un nuovo sistema energetico, fondato sull’efficienza e le fonti rinnovabili, sono ancora del tutto insufficienti. Ognuno deve fare la propria parte: la politica, le imprese, le persone. Per divulgare le conoscenze sulla crisi in atto e le azioni necessarie può essere molto utile anche un gioco come «L’affresco del clima».