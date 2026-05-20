Conan Gray in concerto a Bergamo: il «Wishbone World Tour 2026» farà tappa alla ChorusLife Arena

Il tour, che attraverserà 42 città tra Nord America, Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, prenderà il via il 19 febbraio 2026 dal Target Center di Minneapolis. Sul palco, insieme a Conan Gray, ci sarà anche Esha Tewari, giovane artista emergente indicata tra i nuovi nomi più promettenti della scena pop, che aprirà tutte le date della tournée.

L’album ha debuttato al primo posto della classifica Billboard Album Sales ed è entrato nella Top 3 della Billboard 200, facendo registrare il miglior debutto in classifica e la settimana di vendite più alta della carriera dell’artista.

Dopo le prime tappe nordamericane, con concerti in città come Toronto, Boston, New York e Los Angeles, il tour arriverà in Europa nel mese di maggio. In calendario ci sono appuntamenti a Dublino, Londra, Parigi, Berlino, Madrid e in altre città, prima dell’attesa data italiana a Bergamo. La tournée proseguirà poi in autunno nelle arene di Australia e Nuova Zelanda, con chiusura prevista l’8 ottobre alla Rac Arena di Perth.