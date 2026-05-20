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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 20 Maggio 2026

Conan Gray in concerto a Bergamo: il «Wishbone World Tour 2026» farà tappa alla ChorusLife Arena

L’EVENTO. Alla ChorusLife Arena il 3 giugno l’unica tappa italiana del Wishbone World Tour 2026 di Conan Gray.

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Redazione Web
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Conan Gray in concerto a Bergamo: il «Wishbone World Tour 2026» farà tappa alla ChorusLife Arena
Conan Gray: sarà a Bergamo il 3 giugno

Bergamo

Conan Gray porterà il suo nuovo tour mondiale anche a Bergamo. Il cantautore multiplatino sarà protagonista il 3 giugno 2026 alla ChorusLife Arena, unica tappa italiana del Wishbone World Tour 2026, la tournée internazionale a sostegno del suo quarto album in studio, «Wishbone», pubblicato da Republic Records.

Il tour, che attraverserà 42 città tra Nord America, Europa, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, prenderà il via il 19 febbraio 2026 dal Target Center di Minneapolis. Sul palco, insieme a Conan Gray, ci sarà anche Esha Tewari, giovane artista emergente indicata tra i nuovi nomi più promettenti della scena pop, che aprirà tutte le date della tournée.

L’album ha debuttato al primo posto della classifica Billboard Album Sales ed è entrato nella Top 3 della Billboard 200, facendo registrare il miglior debutto in classifica e la settimana di vendite più alta della carriera dell’artista.

Dopo le prime tappe nordamericane, con concerti in città come Toronto, Boston, New York e Los Angeles, il tour arriverà in Europa nel mese di maggio. In calendario ci sono appuntamenti a Dublino, Londra, Parigi, Berlino, Madrid e in altre città, prima dell’attesa data italiana a Bergamo. La tournée proseguirà poi in autunno nelle arene di Australia e Nuova Zelanda, con chiusura prevista l’8 ottobre alla Rac Arena di Perth.

Il nuovo tour arriva al termine di un anno particolarmente importante per Conan Gray, segnato dal successo di «Wishbone». L’album ha debuttato al primo posto della classifica Billboard Album Sales ed è entrato nella Top 3 della Billboard 200, facendo registrare il miglior debutto in classifica e la settimana di vendite più alta della carriera dell’artista.

Con il Wishbone World Tour 2026, Conan Gray inaugura una nuova fase del suo percorso artistico, portando dal vivo i brani del nuovo album insieme ai successi che lo hanno consacrato a livello internazionale. A Bergamo, l’appuntamento del 3 giugno si annuncia come uno degli eventi musicali più attesi della prossima stagione alla ChorusLife Arena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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