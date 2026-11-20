Il concerto degli Shine on Project

Ingresso gratuito: come prenotare

L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria attraverso il sito www.eventbrite.it, fino a esaurimento dei posti disponibili. Al termine dello spettacolo sarà possibile lasciare un’offerta libera a favore di Aiuto Donna – Uscire dalla Violenza, associazione attiva dal 1999 a Bergamo e provincia. L’obiettivo è sostenere i percorsi di accoglienza, protezione e assistenza psicologica e legale delle donne vittime di violenza, aiutandole a riconquistare autonomia e indipendenza.