Concerto sulle note dei Pink Floyd contro la violenza sulle donne: ingresso gratuito
IL CONCERTO. Il 25 novembre alle 21 all’Auditorium del Seminario Vescovile gli Shine on Project in concerto per sostenere Aiuto Donna. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.Lettura 1 min.
La musica dei Pink Floyd per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e sostenere chi ogni giorno aiuta le vittime. Mercoledì 25 novembre 2026, alle 21, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo Alta ospiterà la nona edizione del concerto benefico organizzato da Proloco Bergamo, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e il Consiglio delle Donne del Comune.
Il concerto degli Shine on Project
Sul palco saliranno gli Shine on Project, formazione che rende omaggio ai Pink Floyd con uno spettacolo di musica, voci e immagini. Il repertorio comprenderà grandi classici come Wish You Were Here, Money, Time e Comfortably Numb, con particolare attenzione all’album The Wall.
Ingresso gratuito: come prenotare
L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria attraverso il sito www.eventbrite.it, fino a esaurimento dei posti disponibili. Al termine dello spettacolo sarà possibile lasciare un’offerta libera a favore di Aiuto Donna – Uscire dalla Violenza, associazione attiva dal 1999 a Bergamo e provincia. L’obiettivo è sostenere i percorsi di accoglienza, protezione e assistenza psicologica e legale delle donne vittime di violenza, aiutandole a riconquistare autonomia e indipendenza.
La presentazione dell’iniziativa
Il concerto è stato presentato venerdì 20 novembre in conferenza stampa, alla presenza di Marzia Marchesi, assessora comunale alle Pari Opportunità; Eleonora Zaccarelli, vicepresidente del Consiglio delle Donne; Roberto Gualdi, direttore artistico; Oliana Maccarini e Sara Modora di Aiuto Donna; Miriam Campana, consigliera di Parità provinciale; Andreina Facchinetti, presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Bergamo; Claudia Castelli e Alberto Federici degli Shine on Project e Michele Taddei, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo, con alcuni collaboratori. L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Bergamo e di Confartigianato Imprese Bergamo.
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