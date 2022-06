Costumi di scena e arredi: in vendita la storia del Donizetti

Il teatro Donizetti a casa tua. Non è uno slogan ma una proposta vera. È la nuova iniziativa della Fondazione Teatro Donizetti, sulla scorta di quella, fortunatissima, realizzata con le poltroncine della platea nel 2017, prima dei lavori di restauro. «Vuoi arredare la tua casa con un tocco teatrale e donizettiano?», chiede la Fondazione. Oggi si presenta una nuova opportunità, diversa ma non meno intrigante di quella di cinque anni fa, forse anche di più. La Fondazione Teatro Donizetti mette in vendita arredi vintage e costumi di scena delle passate produzioni e l’inedito storico arredamento del Teatro Donizetti. Prosa, lirica, danza del Donizetti hanno lasciato tante tracce del passato recente o meno e sono custodite nel Deposito del Teatro Donizetti . Che si tratti di Pirandello, Lucia di Lammermoor, Rigoletto, Molière … la fondazione non svela le proposte: dice solo che «sono in vendita arredi vintage e costumi del “vecchio” teatro, testimoni dello storico arredamento e delle passate produzioni del Teatro Donizetti». Nel 2017, quando vennero messe in vendita le poltroncine di platea, andarono letteralmente a ruba in pochissimi giorni.