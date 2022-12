Creberg, Giacobazzi raddoppia le date e a San Valentino si balla con gli Abba

Visto il grande successo registrato già in prevendita per il nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi al Creberg Teatro di Bergamo «Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque» in programma il 24 febbraio (ancora pochi biglietti disponibili), la produzione comunica il raddoppio della data. Lo spettacolo si terrà anche giovedì 23 febbraio 2023 . Lo show racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità.