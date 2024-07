Cristiano De André, un’eredità viva di arte e sete di giustizia

Il cantautore Cristiano De André sta omaggiando suo padre, l’indimenticato Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, con il tour «De André #De André – Best Of Live Tour». La data del 26 luglio a Bergamo è arrivata dopo il successo dei quattro album «De André canta De André – Vol. 1» (2009), «De André canta De André – Vol. 2» (2010), «De André canta De André – Vol. 3» (2017) e «De André canta De André – Storia di un impiegato» (2023), e dopo diversi tour sold out.

Una carrellata di successi

La scaletta di «De André #De André – Best Of Live Tour» ha offerto una carrellata dei migliori pezzi del cantautore genovese, da «Ho visto Nina volare», a «Don Raffaè», a «Verranno a chiederti del nostro amore», senza dimenticare i testi appunto in genovese, come «Megu Megún», con il quale il concerto è stato aperto. Oltre alla canzone, la serata è stata impreziosita da aneddoti legati al suo rapporto con il padre. E in particolare alla forte idea di giustizia di Faber, sottolineata in un brano come «Se ti tagliassero a pezzetti».