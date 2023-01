Da «Babylon» al «Gatto con gli stivali». Ecco cosa vedere al cinema

Nel fine settimana che inizia venerdì 20 gennaio, per gli appassionati del grande schermo, nelle sale di Bergamo e provincia sarà possibile vedere «Babylon» con Brad Pitt e Margot Robbie, plurinominato ai «Golden Globes», ma anche molti altri titoli come l’intenso «Anche io - She said». Ecco le trame delle pellicole più attese.