Da Bake Off alla «sua» vetrina: Beltrami avvera il dolce sogno

Dal trionfo in un talent show culinario nazionale al ritorno in Val Gandino per aprire la propria pasticceria. «Un sogno diventato realtà» per Carlo Beltrami, che nella mattinata di domenica 12 marzo ha inaugurato, alla presenza di cittadini e autorità, la sua nuova attività che prenderà il via questa settimana nei locali che per 45 anni sono stati della storica pasticceria Bedetti, in pieno centro a Leffe, a pochi passi dalla piazza e dal Cinema Centrale.