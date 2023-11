Da Bozzetto a Daw, i fumettisti orobici protagonisti a Lucca

Davide Castelluccio, da oltre 10 anni fumettista, Daw (nome d’arte di Davide Berardi), Matteo De Longis, illustratore e fumettista di fama internazionale, e il maestro dell’animazione Bruno Bozzetto sono le figure di spicco della Nona Arte a rappresentare la Città dei Mille alla nota kermesse «Lucca Comics and Games 2023», il famosissimo ed affollato festival toscano, tra le tre più importanti fiere di settore a livello mondiale, che ogni anno vede partecipare decine di migliaia di visitatori.

Castelluccio, dopo i primi anni di gavetta sulle tavole di alcuni titoli del panorama fumettistico italiano, tra cui l’intimista graphic novel sportiva «Giacinto Facchetti: il rumore non fa gol» (sceneggiatura di Davide Barzi) dedicata all’indimenticabile leggenda trevigliese dell’Inter, ha arricchito e forgiato una propria sintesi artistico visiva entrando a far parte del cast dei disegnatori di «Kalya», la serie a fumetti mensile edita da «Bugs Comics», di stampo fantasy, che tutti i mesi approda sugli scaffali delle edicole del Bel Paese. Sebbene manchino ancora alcuni numeri al vero esordio dell’artista, Davide è stato chiamato dall’editore a partecipare e a dedicare alcune chicche editoriali della saga ai fans giunti da tutta Italia.Nel futuro dell’artista c’è un orizzonte a stelle e strisce, essendo impegnato nella realizzazione di una nuova serie per il noto editore americano Dark Horse Comics.

Daw, fresco del premio conferitogli da Bergomix per il «Miglior fumetto umoristico», non è al suo primo rodeo fieristico lucchese, ma quest’anno si presenta come autore di tutto rispetto, ospite di due colossi dell’editoria fumettistica italiana quali Feltrinelli e Gigaciao. Per l’etichetta editoriale Feltrinelli Comics, Daw presenta l’attesissimo ed irriverente volume «Pupparino», una dissacrante parodia dei celebri paperi disneyani.

Per Gigaciao, la neonata ma famosissima casa editrice della star di YouTube Sio, Daw presenta i propri lavori apparsi sul mensile «Scottecs Gigazine», una pubblicazione best seller che va a ruba tra i giovanissimi lettori italiani e per la quale l’artista firma disegni e sceneggiature. Matteo De Longis, classe 1979, ha alle sue spalle un curriculum importante avendo prestato la propria arte illustrativa ad editori del calibro di Marvel e Sergio Bonelli Editore. Premiato da Bergomix nel 2016 per l’egregio lavoro svolto sulle copertine della miniserie «Orfani: Nuovo Mondo», De Longis si trova alla kermesse lucchese ospite dell’editore Bao Publishing, per presentare il secondo volume della sua saga fantascientifica musicale «The Prism».