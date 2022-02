Da Cottarelli a Remuzzi e Affinati «Tierra!» indica le nuove rotte

Da Kibra Sebhat a Eraldo Affinati, da Carlo Cottarelli a Mariapia Veldiano e poi Giuseppe Remuzzi, Beatrice Mautino e Giulio Boccaletti: sono solo alcuni dei numerosi ospiti che saliranno sulla caravella di «Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano» .

Sta per salpare la settima edizione della rassegna culturale itinerante, per la direzione artistica di Ornella Bramani, che dal 24 febbraio al 9 aprile proporrà 19 incontri dal vivo in 17 comuni, tra cui la città . Insieme alle importanti voci e partendo dai libri, saranno trattate ed approfondite tre tematiche: natura e ambiente, ossia la natura da preservare, le sue bellezze e le sue criticità; società, per conoscere le diverse realtà in trasformazione come economia, scuola, salute; e percorsi, sia quelli che attraversano l’Italia sia quelli nella memoria e nelle tradizioni.