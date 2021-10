Da «Il diavolo veste Prada» a San Pellegrino: Stanley Tucci per lo spot dell’acqua

Grande fermento nella località bergamasca: l’attore americano che si attendeva è Stanley Tucci, due Golden Globe e una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista per «Amabili resti». In Italia noto per il suo ruolo in «Il diavolo veste Prada».