Da MasterChef alla chitarra, Joe Bastianich in concerto a Treviglio

Ristoratore, imprenditore di successo, autore, personaggio tv, ideatore e fondatore di una community dedicata al food&beverage, Joe Bastianich è anche un musicista appassionato che, appena può, imbraccia la chitarra . Dove trovi il tempo di fare ogni cosa è difficile da pensare per chi non ha mentalità multitasking. Lui arriva dappertutto, ma alla musica tiene molto. Ha registrato il suo primo disco con il gruppo napoletano La Terza Classe ed ora lo porta in tournée facendo tappa l’11 luglio al «Revel» di Treviglio; il concerto è all’Area Fiera (ore 21.30; ingresso gratuito fino alle 20.45; biglietti disponibili). Da