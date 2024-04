Da Morricone a Vecchioni, musica e comicità per l’estate del Lazzaretto

La rinomata rassegna musicale si prepara ad accogliere nuovamente gli amanti della musica e della cultura, dopo il boom di pubblico della scorsa edizione, quasi il 100% in più di presenze con più di 23.000 persone, confermando un programma che unisce musica e comicità, nella sempre magica cornice del Lazzaretto.

La line-up degli artisti anche per questa edizione offre una grande varietà di intrattenimento, includendo esibizioni musicali e performance comiche che promettono di cantare, ballare, far sorridere e divertire il pubblico di diverse età.

Musica

La rassegna prenderà il via il 21 giugno con “Omaggio a Morricone” – Musiche da Oscar, un viaggio dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Special guest Susanna Rigacci, nota al pubblico per le sue esibizioni dei brani delle colonne sonore degli imperdibili film di Sergio Leone.

Ma è solo l’incipit di un calendario di nomi che hanno fatto la storia della musica italiana. Si prosegue infatti con Roberto Vecchioni al Lazzaretto Estate con “Tra il silenzio e il tuono Tour”. «Tra il silenzio e il tuono Tour – spiega Vecchioni - è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima, mentre il tuono invece appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto cioè alla vita, che pulsa molto: l’unico modo per acquietarla è rivolgersi allo spirito>>.

Poi, Umberto Tozzi che dà il suo addio alla scena live con “L’ULTIMA Notte rosa THE FINAL TOUR”. 50 anni di carriera, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti in tutto il mondo, un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni.

Sul filone della composizione, saliranno sul palco anche Goran Bregović, le cui composizioni mescolano le sonorità di una fanfara tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una chitarra elettrica e percussioni tradizionali con delle accentuazioni rock, e Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, che si esibirà con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

In cartellone anche l’appuntamento con uno degli artisti più amati degli ultimi anni: Willie Peyote, che torna in tour con un nuovo spettacolo. Energia, padronanza tecnica della musica rap, testi che guardano alla canzone d’autore, ironia tagliente e uno sguardo sempre fuori dall’ordinario su tutte le cose del mondo. Queste sono le caratteristiche della penna di Willie Peyote.

Comicità

Tra i comici che parteciperanno alla rassegna 2024 ci sono nomi del calibro di Luca Bizzarri, presenza iconica nell’intrattenimento italiano, Max Angioni, comico arguto e abile improvvisatore e Eleazaro Rossi, protagonista di tanti monologhi nella trasmissione de Le Iene. Poi, ancora, Andrea Pennacchi in Pojana e i suoi Fratelli, che con i suoi tanti personaggi è a pieno diritto una delle voci più riconoscibili e rispettate nel panorama teatrale italiano.

La grande novità del 2024: nasce Got Sound

Una mini rassegna all’interno della Manifestazione dedicata ai più giovani. Infatti, dopo il grande successo del Closing Party dello scorso anno, le serate di musica elettronica triplicano, dando vita a Got Sound, una mini rassegna dedicata alla musica elettronica che vedrà sul palco DJ selezionati che mixeranno ritmo e movimento per far ballare sotto le stelle tutti gli amanti di questo genere.

Got Sound e Lazzaretto Estate si concluderanno la stessa sera, ovvero il 28 luglio con il Closing Party previsto per il 2024. Come nei grandi Festival europei le serate di Got Sound partiranno già dal tardo pomeriggio. Apertura, musica e divertimento già dalle ore 18. Il calendario di GOT SOUND è attualmente in definizione.

Apertura cancelli e Food & Beverage

I cancelli aprono alle ore 19, offrendo al pubblico l’opportunità di godersi la venue con drink e food prima dell’inizio degli spettacoli. Un’occasione perfetta per socializzare e prepararsi per una serata di puro intrattenimento.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili attraverso www.lazzarettobergamo.it e sui circuiti tradizionali a partire dal 12 aprile 2024. La biglietteria fisica presso il Lazzaretto è aperta a partire dal 15 di giugno, dal giovedì al sabato, dalle ore 14 alle ore 19. I giorni di evento è sempre possibile acquistare i biglietti a partire dalle ore 11, fino all’inizio dello spettacolo.

Info

Dal 21 giugno al 28 luglio 2024 (14 serate)

Lazzaretto di Bergamo (Piazzale Lodovico Goisis)

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla rassegna, visitate il nostro sito web o seguiteci sui canali social della manifestazione:

www.comune.bergamo.it

www.lazzarettobergamo.it

Il calendario

21 GIUGNO

OMAGGIO A MORRICONE - MUSICHE DA OSCAR

Special guest Susanna Rigacci

Biglietti in vendita su Ticketmaster da venerdì 12 aprile alle ore 18, anche su TicketOne da lunedì 15 aprile alle ore 18.

Prezzo: a partire da € 25

Evento presentato da Shining Production in collaborazione con Teatro Verdi - Montecatini Terme

Un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, il Maestro Ennio Morricone. Protagonista strumentale del concerto sarà il prestigioso Ensemble Le Muse diretto dal Maestro Andrea Albertini.

Special guest Susanna Rigacci, soprano svedese naturalizzata italiana, nota al pubblico internazionale soprattutto per le sue esibizioni in vocalizzo dei brani delle colonne sonore dei film di Sergio Leone: “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C’era una volta il West”, “Giù la testa”, scritte e dirette da Ennio Morricone, con il quale ha tenuto diversi concerti dal vivo in varie nazioni. Un crescendo di emozioni e serena nostalgia.

28 GIUGNO

ROBERTO VECCHIONI

TRA IL SILENZIO E IL TUONO TOUR

Biglietti in vendita su Ticketmaster da venerdì 12 aprile alle ore 18, anche su TicketOne da lunedì 15 aprile alle ore 18.

Prezzo: a partire da € 39

Evento presentato da Shining Production

Dopo il successo della partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna”, Roberto Vecchioni torna al live con “Tra il silenzio e il tuono Tour” che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, in programma nei teatri e nei luoghi più suggestivi d’Italia, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.

Roberto Vecchioni è accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

29 GIUGNO

ELEAZARO

Biglietti in vendita su Ticketmaster da venerdì 12 aprile alle ore 18, anche su TicketOne da lunedì 15 aprile alle ore 18.

Prezzo: a partire da € 25

Evento presentato da Shining Production

Eleazaro, all’anagrafe Eleazaro Rossi, porta in scena il suo nuovo spettacolo. Volto comico fra i più amati degli ultimi anni, ha preso parte a diverse trasmissioni televisive fra cui “Battute?” su Raidue, “Stand Up Comedy” in onda su Sky, fino a entrare nel cast de “Le Iene” nel 2022. Sempre nel 2022 è vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi per la categoria Stand Up Comedy. Quello presentato al Lazzaretto è il terzo spettacolo di Eleazaro, che lo proietta nel gotha della drammaturgia, alla sinistra di Carmelo Bene e alla destra – ma leggermente spostato in diagonale di un paio di centimetri – di Gian Maria Volonté.

Un trattato di umanità e umorismo che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe della risata: Totò.

5 LUGLIO

WILLIE PEYOTE

SULLA RIVA DEL TOUR

Biglietti in vendita su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket da venerdì 12 aprile alle ore 18

Posto unico in piedi

Prezzo: € 25

Evento presentato da Shining Production

Dopo il successo di “Non è (ancora) il mio genere club tour 2023” concluso lo scorso dicembre, quest’estate Willie Peyote tornerà in tour con un nuovo spettacolo e sarà protagonista sul palco del Lazzaretto con tutta la sua energia e la sua ineguagliabile presenza scenica. Insieme alla sua band, il rapper e cantautore torinese porterà uno show originale frutto della combinazione tra il suo sound unico, la sua inconfondibile penna e le dinamiche e consuete interazioni con il pubblico.

12 LUGLIO

MAX ANGIONI

ANCHE MENO

Biglietti in vendita su Ticketmaster da venerdì 12 aprile alle ore 18, anche su TicketOne da lunedì 15 aprile alle ore 18.

Prezzo: a partire da € 25

Evento presentato da Shining Production in collaborazione con Teatro Verdi - Montecatini Terme

Dopo il successo dello spettacolo “Miracolato”, Max Angioni torna in teatro con il nuovo lavoro “Anche meno” prodotto da Paolo Ruffini per Vera produzioni.

In “Anche meno” troviamo un poco più che trentenne figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma anche meno!

Max Angioni mantiene il suo sguardo semplice, che sembra essere esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno – come tanti – tra il trasloco, il rubinetto che perde, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro. Sa farlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della Stand Up Comedy, e con il talento da improvvisatore. Eccolo Max, che usa la comicità come un rito apotropaico, che prende in giro la sua stessa sfiga, che sovverte il punto di vista canonico delle cose con le logiche eccentriche e irresistibili della fantasia.

Testi di Max Angioni, regia di Ester Montalto.

13 LUGLIO

UMBERTO TOZZI

L’ULTIMA NOTTE ROSA - THE FINAL TOUR

Biglietti in vendita su Ticketmaster e TicketOne da venerdì 12 aprile alle ore 18

Prezzo: a partire da € 49

Evento presentato da Shining Production

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2.000 concerti, l’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà una sequenza di oltre 50 spettacoli indimenticabili in location d’eccezione che toccheranno ben 3 continenti: Europa, America e Oceania. Accompagnerà l’inconfondibile voce dell’artista un’orchestra di 21 elementi. Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale.

L’evento è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

19 LUGLIO

GORAN BREGOVIĆ

IN CONCERTO

Biglietti in vendita su Ticketmaster da venerdì 12 aprile alle ore 18, anche su TicketOne da lunedì 15 aprile alle ore 18.

Prezzo: a partire da € 25

Evento presentato da Shining Production

Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – il cui virtuosismo ci ricorda che nei Balcani la musica è suonata in versione “turbo folk”. Lo show che Goran Bregović porterà a Bergamo sarà un mix dei suoi storici successi e brani tratti dai suoi album più recenti, e non mancherà qualche anticipazione sul nuovo progetto che uscirà a breve. Uno spettacolo completo, pieno, forte, divertente che, ancora una volta, regalerà al pubblico del Lazzaretto un’esperienza live carica di energia e dinamismo: un concerto tutto da vivere e ballare.

20 LUGLIO

LUCA BIZZARRI

NON HANNO UN AMICO

Biglietti in vendita su Ticketmaster da venerdì 12 aprile alle ore 18, anche su TicketOne da lunedì 15 aprile alle ore 18.

Prezzo: a partire da € 25

Evento presentato da Shining Production

“Non hanno un amico” è uno spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media. Al centro dello spettacolo c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Con tutta la sagacia della sua satira, Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Un’ora di racconto in cui ci riconosciamo come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

26 LUGLIO

CRISTIANO DE ANDRÉ

ANDRÉ #DEANDRÉ - BEST OF LIVE TOUR

Biglietti in vendita su Ticketmaster da venerdì 12 aprile alle ore 18, anche su TicketOne da lunedì 15 aprile alle ore 18.

Prezzo: a partire da € 39

Evento presentato da Shining Production

Cristiano De Andrè si esibirà in concerto che è un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

l progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André - Vol. 1” (2009), “De André canta De André - Vol. 2” (2010) e “De André canta De André - Vol. 3” (2017) e “De André canta De André - Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio.

Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli inseparabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma anche abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.