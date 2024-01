Da Villongo in onda su Rai 3 l’amore di Lorena e Simone

Il programma «Il Cacciatore di sogni» si sposta a Villongo, per conoscere Lorena Chiesa e Simone Sciarrini, nella puntata in onda giovedì 4 gennaio alle 23.15 su Rai 3. La loro storia è iniziata 12 anni fa in un ostello di Barcellona, è cresciuta sulle piste da ballo di mezza Italia e si è coronata nella chiesa di Sant’Alessandro, nel loro paese, superando gli ostacoli dovuti alla distanza e soprattutto alla sindrome di Down, la condizione genetica che li caratterizza entrambi. Un matrimonio salutato con gioia e partecipazione da tutta la comunità in cui i due sposini vivono, lavorano e si dedicano alla loro grande passione del ballo. Testimone d’eccezione alle nozze l’attore Alessio Boni, vicino alla famiglia di Lorena dall’infanzia. «Il programma racconta la forza della vita – dice Stefano Buttafuoco, storico inviato de “La vita in diretta” –. Storie straordinarie di persone che hanno condiviso con noi la loro unicità».

Un programma «cresciuto» fino alla terza edizione, che si occupa di disabilità capovolgendo gli stereotipi che da sempre l’accompagnano. E che apre l’anno di Rai3, in una full immersion di una settimana, in onda fino al 6 gennaio, in seconda serata. «Con le feste ci sarà più tempo in famiglia.